國旅振興措施7/15提前上路 住宿補助每晚最高1300元

交通部向行政院爭取 55 億元預算，用於新一波觀光產業振興，並為國境旅遊開放預先熱身，相關措施將於 7 月 15 日至 12 月 15 日實施，此次規劃自由行平日住宿每人每晚補助 800 元，若符合完整接種 3 劑疫苗等 5 項條件之 1，即可加碼至 1300 元，旅行團最高補助 3 萬元。

交通部今 (1) 日上午與旅行公會全聯會理事長蕭博仁、旅行業品保協會理事長許禓哲及六都一省之旅行業公會理事長座談，同意持續辦理獎勵團體旅遊，補助方式為特色團遊基本團可補助 2 萬元。

不過，業者推出的團遊行程如能符合 7 項加碼條件，最高每團可以補助 3 萬元，例如：安排國家綠道、16 條多元自行車路線、3 天 2 夜以上等行程或入住星級旅館等，每項可加碼補助 5000 元。

此外，針對旅行業租用評鑑乙等以上的遊覽車，公路總局將提供每日 1000 至 2000 元的補助給遊覽車業者，最高可補助 3 日。

王國材強調，旅行業與遊覽車業是重要的夥伴關係，也同為交通部所轄，應一同攜手合作努力，讓台灣觀光更好。利用此次振興方案，深耕國內旅遊，提出優質行程與服務，現階段吸引國人旅遊，下階段迎接國際觀光客。

交通部與產業界也同意為建立新常態旅遊生活，以「健康舒活」為主軸，推出住宿補助措施，鼓勵民眾做好防疫準備開心出遊。為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日 (週日至週四) 住宿每人每晚補助 800 元。

另還有加碼方案，若符合選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種 3 劑疫苗等 5 項之 1，最高每房每晚可折抵 1300 元，這也是疫情後觀光局祭出住宿補助措施以來最高之補助金額。

王國材表示，這段時間的補助是業者在國境解封前的熱身操，希望旅行業利用解封前振興國旅方案推出新遊程與服務，並做好練兵工作，準備接待國際來台旅客。觀光局長張錫聰也說，將配合行政院及交通部的政策，儘速完成相關方案規劃，並於 7 月 15 日正式實施。