餐飲業行銷補助方案 經部宣布申請延長至6月底

疫情影響餐飲業生意，經濟部日前推出餐飲業行銷補助方案，累計已有逾 2.9 萬家業者提出申請，經濟部今 (13) 日表示，考量疫情期間餐飲業仍有需求，因此規畫申請期限將由原定的 6 月 15 日，延至 6 月 30 日止。

經濟部表示，餐飲業行銷補助自 5 月 16 日受理申請，只要業者提出優惠消費的行銷方案，將提供餐飲業者每家最高 10 萬元的行銷補助，因應業者申請踴躍，行政院日前也通過將方案可補助總額增列至 36 億元，爲讓更多餐飲業者有充裕時間申請補助，將把申請期限延至 6 月 30 日。

經濟部強調，本次餐飲業者行銷補助不需撰寫企劃書，業者只需上網填寫店家基本資料、優惠促銷方案，並上傳餐飲場地照片即可快速完成申請，後續經濟部將依業者行銷方案所需經費提供 50% 補助，其中，開立統一發票者最高 10 萬元，免開統一發票業者最高則為 2 萬元。

餐飲科技新創 iCHEF 也指出，今年疫情再起，全台餐飲業總產值略為減少，觀察 5 月底相較疫情未爆發的 3 月初，整體餐飲營業額減少約 2 成，低谷則落在 5 月中旬，當時每日國內本土確診人數首度突破 5 萬人，對比三月平均，營業額平均下滑近 3 成，不過隨著疫情再次漸趨日常，餐飲營業額在 5 月下旬已開始微幅回升中。