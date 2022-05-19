第三波祭出勞工紓困補貼？勞動部：須由政院通盤考量

國內疫情進入廣泛社區流行階段，衛福部預估高峰將落在 5 月下旬，民生服務業也受到衝擊，外界關注是否再祭出勞工紓困貸款、自營作業者生活補貼，對此，勞動部長許銘春今 (19) 日回應，必須由行政院通盤考量，但勞動部自有方案都會隨著特別條例延長持續推動。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部專題報告並備質詢，許銘春會前就是否第三度祭出勞工紓困計畫做出回應。

行政院 2020、2021 年二度推出 3 萬元的自營作業者生活補貼及 10 萬元勞工紓困貸款，以協助民眾度過疫情難關。許銘春表示，這兩項措施屬於特別預算的一部分，必須由行政院來做通盤考量。

不過，因為疫情還在延燒，許銘春強調，勞動部本身運用就安基金推出的充電再出發、安心就業計畫及安心即時上工等方案，都會持續推動，跟隨紓困特別條例延長至明年 6 月底止。

許銘春日前指出，就業安定基金仍有新台幣 400 億至 500 億元，足夠支撐勞動部充電再出發、安心就業計畫等方案實施到明年，就業安定基金管理會委員也都很支持。

本土疫情持續升溫，衛福部指出，近一周 COVID-19 疫情案例新增 47 萬 5497 例，較前一週明顯上升，進入廣泛社區流行，病例數快速增加，預估高峰會落在 5 月下旬；至於境外移入病例近一周雖然下降，但仍具風險。