大成鋼鋁捲報價有撐 全年及中長期營運正向

大成鋼 (2027-TW) 今 (20) 日召開股東會，公司認為，雖然近期原物料價格波動較大，但鋁捲板受惠工業需求穩健，子公司大國鋼 (8415-TW) 扣件市況也較不受影響，報價均相對有撐，全年及中長期營運正向。

大成鋼表示，近期鋁錠價格大幅走跌，但公司鋁捲板售價並沒有太大變化，毛利率仍達 30% 以上；一來是工業用需求穩定，二來則是公司在美國現貨市場已經可以算是規則制定者，甚至是寡占地位，在價格上較有話語權。

而針對美國政府可能取消中國產品進口關稅，但大成鋼認為，公司在美國布局深耕已久，並建構完善的網路訂購及快速出貨系統，是美國最大的通路商，因此預估影響不大。

此外，大成鋼旗下的德州廠，受惠美國對多國實施鋁捲板反傾銷政策，在地生產的效益持續發酵，目前德州廠月產能 1.3 萬噸，透過去瓶頸後可提升至 1.8 萬噸，明年底新產線開出後，月產能更將突破 3 萬噸，挹注中長期營運動能。

子公司大國鋼方面，大成鋼表示，由於在美市占率達 8 成，也較不受原物料波動影響，目前大國鋼毛利率超過 4 成，且在持續增加產品線的情況下，未來營運也將維持向上趨勢。

大成鋼股東會也承認去年財報，以及盈餘分派案，每股擬發現金股利 1.8 元，若以今日收盤價 35.4 元計算，現金殖利率約 5.1%。大成鋼表示，未來在獲利保持穩健下，每年配息也會趨穩，期許每年殖利率維持在 4-6% 的水準。