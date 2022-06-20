高端疫苗現增募資13.86億元到位

高端疫苗 (6547-TW) 為充實營運資金，辦理現增籌措 15.4 億元，公司今 (20) 日表示，截至 6 月 20 日，除了按法令規定提撥 10% 公開承銷持續作業中，其餘來自原股東、員工及特定人的 90% 增資股款，合計 13.86 億元，已全數收齊。

高端現增案共發行 700 萬股新股，每股 220 元，預計籌措 15.4 億元，除了充實營運資金外，初步掌握部分訂單，因應未來國際訂單備料需求，不過近來股價跌破現增價，引發外界疑慮。

高端指出，此次現金增資配合申報作業及公開抽籤時程調整，預計公開承銷部份，富邦證券將於 6 月底前完成收款，公司暫訂 7 月 1 日為收足本次現金增資股款的增資基準日，完成後將依規定正式對外公告。

高端預計年產能可達到 1 億劑，旗下新冠疫苗 MVC-COV1901 200 劑大容量創新包材替代方案 INTACT 200-dose bag，該新型包材軟袋可容納 200 劑疫苗，與預充填注射針筒及玻璃小瓶相比，呈現高度相容性與可比性，且僅需較少的冷鏈體積。

另外，開發中的次世代新冠疫苗，是以 beta 株序列進行基因修飾，建立具有廣效交叉保護力的新冠疫苗追加劑，已在三總醫院與北醫順利完成追加劑人體首次臨床試驗 FIH(First In Human)100 名收案與疫苗接種，預計 7 月底、8 月初公布數據結果。