確保穩定供電 經濟部預告修正汽電共生系統實施辦法

國際能源價格受國際情勢、戰爭因素高漲，已造成多國發電負擔，經濟部能源局今 (20) 日表示，考量台灣仍有部分電力來自民營業者及汽電共生系統，研擬預告修正汽電共生系統實施辦法，修訂收購費率上限，增加台電購電彈性，進而確保供電穩定。

經濟部說，觀察近期國際能源價格波動，已造成多國民營電業因成本負擔減少發電，台灣雖以公共電業為主，但仍有部分電力來自民營業者、汽電共生系統，統計今年前 5 月汽電共生系統減發約 14 億度電、年減 47.28%，並多向台電購買 8 億多度電，一來一往已增加系統超過 22 億度電需求。

經濟部進一步說明，此次修正辦法有兩大重點，首先，研擬修正第 14 條，給予公用售電業針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限的依據，考量目前國際燃煤價格較平時增加 3-4 倍，使汽電共生業者減少發電意願，降低餘電售量。

修正辦法第二個重點，經濟部指出，考量國家對低碳轉型、2050 淨零轉型需求，過去多以燃煤為主的汽電共生系統，將透過第 12、13 條條文修改，增加「燃料別費率」的定價方式，透過給予燃氣、燃煤不同費率的作法，提高業者增氣減煤的誘因。

經濟部指出，本辦法修正後，取得合格登記證的汽電共生系統，將依本辦法辦理，至於既設的汽電共生系統業者，過去選用原公用售電業售電電價連動計費，也可變更為燃料別費率，但變更次數以一次為限。