經濟部核准3企業擴大投資台灣 累計逾1200家投資近1.7兆元

經濟部投資台灣事務所今 (2) 日再通過 3 家企業，合計共斥資近 119 億元擴大投資台灣，包括根留台灣方案的裕鐵企業、參與中小企業方案的嘉義鐵線與益材科技，累計投資台灣三大方案已有 1202 家企業參與，投資超過 1 兆 6965 億元。

經濟部表示，傳統鋼鐵加工商裕鐵企業將斥資近 108 億元，在高雄路竹工業區興建鍍鎂鋁鋅廠及裁剪廠，並導入智慧製造元素，預計招募本國員工 146 名，同時規劃設置太陽能發電、供應廠內使用，引進雨水眝留與中水回收系統，達到水循環利用與防治污染、符合國際社會減碳排訴求。

嘉義鐵線則是低碳鋼線材廠，供應給下游螺絲廠加工製造並銷售至國外，因應扣件市場朝高值化發展，嘉義鐵線計畫投入近 7 億元在嘉義市東區興建嘉鐵新廠，增設低合金鋼線材加工生產線，可應用於對品質要求程度較高的汽機車零組件，同時配合淨零碳排政策，納入太陽光電、節能設備、循環回收等設施。

碳纖維複合材料公司益材科技，也因應未來需求，規劃招募本國員工 31 名，並投入逾 4 億元在嘉義縣馬稠後產業園區興建航太廠房，導入智慧機器設備、運用電子化品質管理系統，除強化既有工業、醫療、消防、航空等產業領域應用外，進一步開發太空產業市場。