〈經濟部長談話〉通膨壓力炸鍋 台灣不能只靠升息解決

經濟部長王美花今 (14) 日接受資深媒體人周玉蔻專訪，面對全球高通膨壓力，她說，台灣自去年就陸續實施關稅減免延長、油價穩定機制等措施，認為亞洲國家通膨狀況較歐美和緩，其中，台灣穩定度相對較高，且台灣要解決輸入型通膨問題，不能只靠升息。

全球通膨自去年逐步升溫，王美花坦言，原預期全球通膨會在今年初逐步趨緩，不過受疫情、俄烏戰爭、中國封城等多重因素影響下，通膨持續升溫，且影響全球能源、糧食供應，對於開發中國家更引發糧食安全危機。

展望下半年，廠商多對營運保守看待，王美花表示，台灣產業以外銷為主，經濟發展與全球高度連動，面對輸入型通膨更要謹慎應對，不過觀察過去兩年，台灣供應鏈儲備良好的底氣，被認為是友善且可靠的供應鏈，預期對產業外銷還是有加分空間。

王美花指出，政府對今年經濟發展還是審慎，加上投資台灣三大方案逐步落實中，看出口、投資皆維持高檔，至於內需消費狀況，預期在度過疫情高原期、民眾信心回溫後，也將改善，主計總處日前估台灣今年 GDP 可達約 3.9%。

至於要如何抑制輸入型通膨，王美花說，各國都無法避免升息，但升到幾碼才能克制通膨要考慮的因素很多，像美國升息就會抑制消費動能，不過對台灣而言，認為不能只用升息解決，政府手中有各式各樣的措施可以執行。

王美花補充，台灣去年就開始針對小麥、玉米等糧食進口啟動關稅、營業稅等減免措施，在能源油價上也設計油價公式，除基本吸收還有亞鄰最低價限制，觀察日本政府近期也將規畫 1.5 兆補貼能源價格，抑制通膨，整體而言，亞洲國家通膨狀況較歐美和緩。

外界也好奇，今年政府會不會再推出五倍券等刺激消費政策，王美花則回應，目前沒有相關規劃。