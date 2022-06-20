離岸風電投資助攻 前5月僑外投資金額翻倍

經濟部投審會今 (20) 日公布前 5 月僑外投資統計，雖然投資件數年減 15.83%，達約 909 件，但金額在荷蘭海龍控股、丹麥商沃旭能源等大型離岸風電投資助攻下，金額維持翻倍成長，達 42.95 億元 (約新台幣 1288.68 億元)。

投審會說明，前 5 月僑外投資金額大增，主因是核准荷蘭商 NP HAI LONG HOLDINGS B.V. 以約 200.45 億元增資海龍控股，並轉投資設立海龍二號、海龍三號，經營離岸風力發電廠，另外也核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以約 105.63 億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資。

陸資來台投資方面，投審會前 5 月共核准 23 件，年增 53.33%，不過金額因去年比較基期高年減 51.83%，達約 875.7 萬美元 (約新台幣 2.62 億元)，前 5 月核准新南向國家來台投資則有 207 件，年減 6.33%，金額則較去年增加 5.78%，達 3.02 億美元 (約新台幣 90.68 億元)。

對外投資方面，投審會前 5 月共核准 222 件，年增 33.73%，金額同步成長 64.6%，達 28.02 億美元 (約新台幣 840.57 億元)，主要是核准緯穎 (6669-TW) 增資美國子公司，台北富邦銀行受讓取得韓國 HYUNDAI CARD CO., LTD. 10% 股權等，此外，核准新南向國家投資件數則達 60 件、年增 17.65%，金額則年減 8.26%，達約 9.82 億美元 (約新台幣 294.64 億元)。

對中國大陸投資則呈現件數減少、金額增加，投審會前 5 月共核准 156 件，件數較去年同期減少 11.86%，金額則逆勢成長 33.13%，達約 14.48 億美元 (約新台幣 434.59 億元)。