經濟部再通過4企業投資 貿聯-KY擬砸32億元台南建新廠

經濟部投資台灣事務所今 (16) 日再通過 4 家企業擴大投資台灣 40 億元，其中，連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 規劃投資 32 億元，在台南科技工業園區興建新廠，其他包含立新化工、臺灣比爾文化、兆磊精密合計則將投資約 8 億元，累計投資台灣三大方案已有 1207 家廠商參與，投資逾 1 兆 7011 億元。

經濟部表示，貿聯是全球連接線束解決方案的領導廠商，產品包含高速傳輸線、半導體線束、電動車用線束、擴充基座與 PCR 核酸檢測器，這次因應客戶全球運籌布局戰略重組、風險分散要求，計劃在台灣新設高階車用及醫療產品產線，總投資金額達 32 億元，估可創造約 836 個本國就業機會。

立新化工則是永記 (1726-TW) 關係企業，透過研磨分散的核心技術，開發出 LCD 光阻用奈米顏料分散液，另奈米化色漿、功能性油墨也廣泛應用於各種產業，因應未來產品多元化發展與環安法規的要求，擬斥資逾 3 億元在南科高雄路竹園區興建新廠、原料倉庫。

精釀啤酒研發、生產與販售商臺灣比爾文化，以「啤酒頭釀造」品牌行銷市場，經濟部指出，臺灣比爾文化申請投資在新北市三重地區，打造大台北地區唯一捷運可達之精釀啤酒觀光酒廠，目標結合「生產、觀光、教育」三重意義。

兆磊精密則受惠疫情轉單潮、我國國防需求，規劃將擴大投資逾 2 億元在苗栗竹南興建廠房，廠內除導入智慧製造設備外，設計上也將響應節能減碳趨勢與政策，增設太陽能光電發電系統。