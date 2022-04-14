口服藥有助治療新冠肺炎重症 Veru本周已漲約230%

生物製藥商 Veru(VERU-US) 周三 (13 日) 大漲 43%，他們先前發表一項 3 期研究成果，其口服抗病毒藥物可有效降低新冠中、重症患者的死亡率，股票獲得分析師認可。

Veru 本周宣布，經 3 期研究的中期分析顯示，其口服抗病毒候選藥物 sabizabulin ，將中度至重度新冠住院患者的死亡率降低了 55%。這家公司表示，將根據臨床試驗結果向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 尋求緊急使用授權 (EUA)。

這是首個經雙盲、隨機、安慰劑對照的 3 期臨床試驗中，在臨床和統計學上，顯著降低中度至重度新冠住院患者死亡風險的藥物。

Veru 周三收於 14.30 美元，本周前 3 個交易日共漲 9.94 美元或 229%。

進行這次實驗的 HD Research 首席研究員 Alan Skolnick 說：「有了這項 3 期 COVID-19 研究的結果，我們現在可以為病情最嚴重的 COVID-19 住院患者提供治療選擇。」

這一消息促使 Cantor Fitzgerald 分析師 Brandon Folkes 重申他對 Veru 股票的增持評級。他認為，這家生物科技公司的股價可能會攀升至 24 美元，比目前 14.30 美元的股價高出約 68%。

奧本海默分析師 Leland Gershell 周二也重申了他對 Veru 的增持評級，並將其股價預測從 25 美元上調至 36 美元。他認為，如果獲得 FDA 的授權，Veru 可以從 sabizabulin 獲得可觀的收入。

Sabizabulin 是一款口服微管蛋白抑制劑，原是 Veru 旗下治療晚期乳腺癌和前列腺癌產品，它透過抑制微管蛋白，阻斷新冠病毒沿微管的細胞內運輸。同時，該藥具有抗炎作用，可以防止新冠病毒感染引起的細胞因數風暴。

Veru 公司計畫近日與 FDA 會面，並將申請 Sabizabulin 的緊急使用授權。FDA 於 2022 年 1 月授予該藥物 COVID-19 臨床項目快速通道地位，公司希望這將有助於簡化緊急使用授權流程。

此外，該公司已擴大生產產能，以滿足 FDA 授權後的預期藥物需求，並且一直在與生物醫學高級研究與發展管理局 (BARDA) 和其他美國政府機構進行討論，以商討後續藥物購買問題。