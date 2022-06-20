〈陸港盤後〉北京研究新一輪超常規穩增長政策 創業板指逆勢大漲近2%

中國 A 股周一（20 日）收盤，滬指仍守住 3,300 點關卡，創業板指逆勢大漲近 2%，原因是工信部正在研究新一輪超常規「穩增長」政策，以支持製造業下游產業。

證券時報報導，滬指周一收盤小跌 0.04% 至 3,315.43 點，深成指勁漲 1.27% 至 12,487.13 點，創業板指勁揚 1.99% 至 2,710.14 點。

兩市成交額合計人民幣 1.1645 兆元，連續第七個交易日破兆，「北向資金」淨流出 97.03 億元。

家居、電氣設備、電力、建材、釀酒、醫藥等類股走高，旅遊、工程機械、建築、農業、地產、汽車等族群均上揚。

香港恒生指數收盤漲 0.42%，恒生科技指數漲 0.09%。

MSCI 亞太指數周一盤中跌 0.3%，連續第八天走低，深成指與創業板指之所以逆勢走高，部分原因是北京增強支持製造業下游產業的力道。

上海證券報報導，工信部正在研究新一輪超常規「穩增長」政策，具體內容包括供給側結構性改革、帶動消費需求、加碼科技投資，以因應製造業上下游獲利差距擴大的問題。

數據顯示，4 月製造業上游獲利占總獲利的比率達 47.4%，衝上歷史高峰，但中下游獲利持續壓縮，尤其是下游產業。

中金公司表示，目前中外政策周期「內鬆外緊」，中國政府持續加碼「穩增長」政策，但海外經濟成長憂慮加劇，使中國市場更具韌性，也更加穩健。

中原證券則說，美國聯準會（Fed）為因應高通膨問題，大幅升息 75 個基點（3 碼），對全球市場構成壓力。中國的政策相對寬鬆，市場韌性較強，投資人可關注「穩增長」、漲價、消費、科技等方面的投資機會。