〈陸港盤後〉中國經濟顯露復甦跡象 A股三大指數逆勢走高

在美股標普 500 指數仍陷熊市之際，A 股三大指數周三（15 日）收盤逆勢走高，創業板指大漲逾 1%，原因是上月中國經濟顯露復甦跡象，工業生產意外攀升，零售銷售減幅也縮小。

證券時報報導，滬指周三收盤漲 0.5% 至 3,305.41 點，深成指漲 0.95% 至 12,137.76 點，創業板指漲 1.05% 至 2,575.09 點，上證 50 指數大漲 1.43%。

兩市成交額合計人民幣 1.299 兆元，連續第四個交易日破兆，「北向資金」淨流入 133.59 億元。

保險、券商、銀行、半導體等類股大幅走高，家居、旅遊、地產、教育、軟體、釀酒、建築、建材等族群均上揚。

香港恒生指數收盤勁揚 1.14%，恒生科技指數勁漲 2.35%。

國家統計局周三發布的數據顯示，5 月工業生產較一年前成長 0.7%，逆轉 4 月下滑 2.9% 走勢，並優於經濟學家原估的下降 0.9%。零售銷售下降 6.7%，降幅小於經濟學家原估的 7.1%，也優於 4 月 11.1%。

彭博經濟學家舒暢與朱懌表示，工業生產轉為小幅成長，原因是上海局部解封、政府推出刺激措施，以及全國運輸情況改善。

儘管如此，經濟仍遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水準，且年輕人失業率寫下歷來新高，舒暢與朱懌預料北京將持續提出刺激措施，以支撐經濟成長。

Saxo Capital Markets 市場策略師 Redmond Wong 說：我們看到 5 月出現一些改善，這肯定有利於提振市場信心，現在的關鍵是疫情能否持續受控制，以及政府是否會再度祭出嚴格封控措施。

國盛證券則表示，近來國際市場風起雲湧，但 A 股持續走出「獨立行情」，展現韌性，原因是中國政府持續落實「穩增長」、促消費政策，提振投資人信心。

美國聯準會（Fed）將在台北時間周四凌晨 2 時公布利率決策，可能會升息 75 個基點（3 碼），若 A 股能繼續保持較強獨立性，短期指數有望繼續上攻。