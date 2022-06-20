〈台股盤中〉台積電壓盤、航運股棄息賣壓湧 挫逾200點探今年新低

台股今 (20) 日早盤小漲後隨即下挫翻黑，權王台積電持續壓盤，面板三虎也遭賣壓摜殺，航運股棄息賣壓湧現，金融股盤中也遭空軍襲擊翻黑，指數開高走低，盤中一度大跌超過 200 點，持續破底，探至今年最低點 15439 點，預估今日成交量約 2500 億元。

電子權值股表現方面，台積電再跌破 500 元關卡，向下探底，跌幅約 0.8%；聯發科、鴻海則相對強勢，聯發科除息前夕獲買盤搶進，漲幅超過 1%；有別於台積電下殺，聯電拿下車用大單消息激勵，漲幅也逾 1%。

ABF 載板三雄表現持續弱勢，其中欣興、南電同挫逾 3%，其他電子權值股方面，廣達、台達電、聯詠也下跌逾 2%。

馬士基示警，全球化並未瓦解，貨櫃運輸可能很快遭重創，導致航運族群今日股價遭重擊，四維航、台驊投控大跌超過 6%，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明同步重挫逾半根停板，裕民、新興跌幅超過 4%，志信、榮運、中櫃一片綠油油。

高價股表現強勢，股王矽力 - KY 大漲 4%，股后信驊也小漲 1.6%，智邦、亨泰光、儒鴻漲幅都超過 2%。

面板三虎營運承壓，股價遭賣壓襲擊，彩晶重挫超過半根停板，友達大跌 3%，跌破五日線，群創跌幅也超過 1%，族群股價探底。

法人指出，台股近期持續下殺破底，短期護盤下不建議加碼，目前台股以跌止跌，建議以不增加持股比重為主要策略。