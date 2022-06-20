【Wen姐筆記】靜待止跌訊號 台幣匯率台積500保衛戰定輸贏

上周五加權指數盤中一度失守 15616 點，雖然收盤保住，三大法人與融資同步減碼，成交值也爆出 3153 億元大量。台股短線靜待止跌訊號，由於台積電領先大盤破低，新台幣匯率與台積電 500 元保衛戰，將是短線觀察重點。本周除息權值股重頭戲在中鋼與聯發科，需留意除權後走勢，並觀察台指期逆價差收斂狀況。短線強弱分界為 15651 點。關鍵點位為 15333、15520 與 15747 點。

加權指數上周五進入 15600 點城池「保底」攻防，暫以 15555 點為最後防線，15600 點兩端哨站為 15588 與 15616 點，必須守穩，多方才有機會再拚止跌。15651 至 15700 點城池， 如能儘速收復，多方有機會「保底」，15700 點兩端哨站為 15688 與 15717 點，如能收復 15747 至 15800 點城池，15800 點兩端哨站為 15777 與 15823 點，多方才有機會拚樣的反彈!

但如 15555 點仍未能收復，需留意往 15500 與 15448 點回測，15500 點兩端哨站 15486 與 15520 點，攸關台股中線強弱，如再棄守 15448 點，恐難避免繼續南下修正。15400 至 15300 點城池間，15333 至 15366 點間，也是地雷密布區，15400 點兩端哨站為 15382 與 15416 點，15300 點兩端哨站為 15282 與 15313 點。如再棄守 15253 點與 15200 點城池，需提防進入 15000 點城池保衛戰。15200 點兩端哨站為 15186 與 15222 點。15100 點至 15000 點間，重要灘頭堡為 15048 點。15100 點兩端哨站為 15123 與 15077 點，15000 點兩端哨站為 15020 與 14983 點。

台股止跌訊號必須完成三日不破低收復五日均線，而權值股除權息，蒸發點數，如未能順利填息，對多方反攻較為辛苦。由於上周五的籌碼面，檯面上幾乎一面倒，三大法人與融資都同步落跑，反而可留意國家隊與公司派主力大戶的態度。

是否有機會止跌，新台幣匯率與台積電 500 整數關卡保衛戰，將是重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)