〈台股盤前〉偏空氣氛主導 短線頂多技術型反彈

台股指數上周五終場下跌 197.35 點，收 15641.26 點，成交量放大至 3153.16 億元，隨著美股崩跌後弱勢震盪整理，且台股技術面呈空頭排列，法人認為，台股短期即便反彈也僅是跌多後的技術型反彈，偏空氣氛仍主導盤勢。

上周五三大法人賣超 240.8 億元，呈現連 7 賣，其中，外資賣超 176.7 億元，投信賣超 33.98 億元，自營商賣超 30.12 億元，為連 2 賣。

而美股上周五在崩跌後陷入震盪整理，道瓊指數續跌 38.29 點或 0.13%，收 29,888.78 點；那斯達克指數上漲 152.25 點或 1.43%，收 10,798.35 點；標普 500 指數上漲 8.07 點或 0.22%，收 3,674.84 點；費城半導體指數上漲 11.7 點或 0.46%，收 2,578.5 點。

其中，台積電 ADR 反彈 0.57%，日月光反彈 0.46%，聯電 ADR 則持平，應有助緩和今日電子股的下跌壓力。

市場傳出，新款 MacbookPro 筆電上周末開始接受預訂，卻有延遲發貨情況，反映供應鏈問題仍未完全解決，法人指出，全球通膨壓力高漲，恐影響終端市場需求，尤其聞泰科技已進入 MacbookPro 供應鏈，既有供應鏈出貨量恐受影響。

而研調機構 IDC 也預估，隨著 PC 銷售價格開始鬆動下滑，供應鏈恐價量齊跌，需觀察下半年買氣與出貨量能否提升。

由於消費性產品需求減緩，使 8 吋、12 吋晶圓產能開始鬆動，不過，MOSFET、二極體業者均指出，近幾個月取得的產能都較原預期增加，且由於部分產品為車用新品，在晶圓廠的順位也往前，有助下半年營運表現。

另一方面，國際車用晶片大廠包括英飛凌、恩智浦、德儀、微晶片科技等近期來台搶產能，均找上聯電增加投片，有利聯電產能利用率持續滿載至年底無虞。

特力、商億 - KY 均示警，美國終端需求正在減弱，而美大型零售商 Costco、梅西百貨等存貨已明顯較往年高，有打折促銷的壓力，若因高庫存減緩第三季拉貨的力道，恐怕海運業旺季表現可能會不如預期。

法人指出，台股反彈來到季線壓力後反轉一路走低，顯示反彈行情已告一段落，隨著不少產業遭內外資調降評等，股價迅速轉弱並跌破月線，建議投資人現階段應避開消費性電子有庫存調整獲利下修者。