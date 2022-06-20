6/20盤前提醒：美股拖累台股指數回測前低 洗清浮額後有利短線反彈 波段回穩關鍵看這二點

行情看法：

美股拖累台股指數回測前低，洗清浮額後有利短線反彈，波段回穩仍要看美股和外資態度，止跌關鍵看：(1) 賣不下去，(2) 轉賣為買

觀盤重點：

1. 昨日盤勢：美股破底拖累台股開低一度跌破 5/12 低點 15,616 點，尾盤護盤買盤進場，終場仍下跌 197 點，收在 15,641 點，成交量增至 3,153 億元，外資轉賣超 176.7 億元，投信轉賣超 34 億元，融資減少 38.4 億元，櫃買指數 - 1.19%，盤後解盤 https://youtu.be/tf3rG_ykwIQ

2. 美股盤後：美股四巫日，主要指數持續震盪，Nasdaq +1.43%、費半 +0.46%、S&P500 +0.22%，台積電 ADR +0.57%，台指期貨盤後盤 - 23 點（大仁哥提醒：四巫日只是美股季度衍生性金融商品到期結算日，震盪較大，短線美股仍然弱勢整理，也會影響台股走勢，今天 6/20 美股六月節休市一天）

3. 關注產業和個股：由於消費性產品需求大幅減緩，8 吋、12 吋產能也開始鬆動，MOSFET、二極體業者取得產能較原預期增加，有助車用新品下半年挹注業績（大仁哥評：MOSFET、二極體等功率半導體，受惠，看好富鼎 (8261-TW)、德微(3675-TW)、強茂(2481-TW)、台半(5425-TW) 等個股，更多精選股分享在 Line 和 Telegram 頻道）

4. 晶圓代工成熟製程產能傳出鬆動之際，國際車用晶片大廠英飛凌、恩智浦等來台搶產能，找上聯電 (2303-TW)，聯電本季產能利用率仍是超過 100%（大仁哥重申：車用仍是趨勢成長，聯電產能滿載，基本面具有投資價值，但電子權值股止跌關鍵仍只能看外資）

5. 根據統計，本週仍將有 419 家上市櫃公司召開股東會，時序進入除息旺季，本週也有 81 家將除息，包括 6/23 聯發科 (2454-TW)、聯電也各將除息 73 元和 3 元，具有高殖利率（大仁哥評：留意公司在股東會釋出的產業和公司營運展望，接續的除息行情，股利發放也有利挹注市場新的買盤動能）

6. 操作提醒：美股重挫拖累台股指數回測前低，整理時間拖長，短線已經超跌，也進入洗清浮額階段，連 2 日融資大減，有利技術性反彈，政府護盤也只是大跌時護指數，不會以積極買盤拉抬，波段回穩仍要看美股和外資態度，止跌關鍵在我的盤後解盤有說，必須藉由：(1)賣不下去，或 (2) 轉賣為買，看好產業：車用、網通、晶圓代工受惠股，以及受惠解封的航空雙雄等。

（本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師）

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