〈台股盤中〉一度寫13個月來新低點 收斂跌勢守前低支撐

美股四大指數昨日重挫，道瓊指數更跌破 3 萬點大關，衝擊今 (17) 日台股走勢，早盤以下跌 44.45 點開出後，隨即重挫超過 200 點，一度跌破前低，最低來到 15614 點，創去年 5 月中旬以來新低點，不過，隨著美股期指電子盤轉強，亞股表現相對抗跌，台股盤中跌勢收斂至 15650 點附近震盪，預估成交值在 2600 億元左右。

由於美股再次崩跌，電子股表現相當弱勢，從 50 大權值股來看，盤中聯發科、聯電和瑞昱跌 3% 上下，日月光、國巨、聯詠均跌逾 2.5%，矽力 - KY、研華、大力光和鴻海等均跌 1.5% 左右。

而大型非電族群表現也疲軟，中租 - KY、亞德客 - KY 均跌逾 2.5%，開發金、玉山金、台新金、上海商銀、富邦金、中信金、兆豐金、合庫金等均遭壓在盤下。

從細族群來看，矽晶圓相關業者弱勢整理，台勝科跌半根停板上下，合晶和環球晶均跌逾 3%，嘉晶跌 2%。

銅箔基板業者同樣走弱，台燿跌半根停板，台光電、騰輝電子 - KY 和聯茂均跌 3% 之上。

航空族群也快速拉回，華航和長榮航均跌超過 4%，中菲行跌逾 3%。

不過，部分族群相對有撐，航太族群強彈，晟田大漲近 7%，寶一漲半根停板，漢翔漲近 3%，駐龍有 2% 以上漲勢。

元大投顧表示，台股反彈來到季線壓力區後，反轉一路走低，又再度回到前波低點附近，代表反彈行情已告一段落，隨著不少產業遭內外資調降評等，股價迅速轉弱跌破月線，建議投資人，現階段應避開消費性電子有庫存調整獲利下修的公司，並將已跌破月線走弱個股進行汰弱留強。

統一投顧則指出，台股技術面弱勢，前低 15616 點是觀盤重點，若失守前低，台股長線大頭部成型，對多頭不利，若能守住前低不破，台股有機會打出第二支腳。