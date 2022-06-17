股王矽力-KY帶頭殺 台股僅剩七千金

隨著美國陷入經濟衰退疑慮加深，台股今 (17) 日開盤即重挫，更摜破前低，一度探至 15573 點，高價股也淪為資金撤離的主要標的，股王矽力 - KY(6415-TW) 重跌近半根，創下 1 年 3 個月新低，亞德克 - KY(1590-TW) 也跌出千金俱樂部，台股僅剩七千金。

由於千金股具備高價特性，因此當資金準備撤離時，單張變現能力高，也讓大盤重挫時，千金股往往成為重災區，台股七千金至今年高點以來，市值就總計蒸發約 6806 億元。

矽力由於市場對競爭對手新產能不斷開出，加上全球經濟環境變化影響評價，股價已自今年初的最高點 5235 元，大幅下滑至 2280 元，跌幅高達 56.45% 或 2955 元，市值也蒸發近 2800 億元。

信驊 (5274-TW) 儘管已上調全年營收增幅至 45%，不過，股價同樣也自今年高點 3370 元，跌至今日的 2150 元，跌幅約 36.21% 或 1220 元，市值下滑 419 億元。

其餘如大立光 (3008-TW)、旭隼 (6409-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、力旺 (3529-TW) 也全面慘摔，五大千金市值自今年高點以來總計跌掉 3587 億元。