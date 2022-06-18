WSJ：默沙東擬收購生物科技公司Seagen

華爾街日報（WSJ）周五（17 日）援引知情人士消息報導，製藥巨頭默沙東（默克、Merck）正在考慮收購聚焦癌症療法的生技公司 Seagen。

據報導，兩家公司的談判已進行一段時間，由於面臨監管機構挑戰的風險加大，要達成交易恐相當棘手。知情人士表示，兩家公司最終可能達成行銷協議，而且也有其他未具名的競購者看上 Seagen。

Seagen 目前的市值約為 280 億美元，若達成交易意義重大。默沙東市值約為 2,160 億美元，收購 Seagen 有助其鞏固抗癌藥物陣容，其中默沙東最暢銷的產品為免疫療法 Keytruda，去年銷售額達 172 億美元，而 Seagen 去年包括產品 Adcetris 銷售額達 14 億美元。

其實兩家公司曾共同合作開發一種乳癌療法並將其商業化。根據協議，Seagen 與默沙東計劃將這種實驗性藥物和 Keytruda 結合進行測試，此外默沙東同意向 Seagen 先支付 6 億美元，同時以 10 億美元購買其 500 萬股。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 盤中股價下跌 1.47%，每股暫報 83.63 美元；Seagen(SGEN-US) 大漲 16.73%，每股暫報 171.39 美元，市值報 315.40 美元。

