英國將測試默沙東新冠口服藥對重症住院患者療效

由於新冠變異株 Omicron 在全球蔓延，英國科學家團隊將開始測試默沙東（Merck）與其合作夥伴生技公司 Ridgeback Biotherapeutics 共同研發的新冠口服藥 Molnupiravir 作為住院患者的治療藥物的可能性。

名為「康復」（RECOVERY）試驗計畫的研究人員周一（24 日）表示，該藥物在英國僅批准用於輕度至中度患者，目前不清楚對重症患者是否有效，因此進行試驗測試。

該試驗將比較輕度至中度患者與住院患者每天兩次、連續服用 5 天 800 毫克劑量 Molnupiravir 的效果。

此外，2020 年時同一批進行試驗的科學家表示，類固醇 Dexamethasone 可降低新冠疫情住院患者的死亡率，當時被視為治療疫情的「重大突破」，隨後該藥也立即獲准在英國國民保健署（NHS）使用。

該試驗的聯合研究員、牛津大學教授 Peter Horby 表示，將 Molnupiravir 加入試驗計畫中，不僅可以測試該藥單獨作用的療效，也可以測試與其他藥物合併治療的效果。

目前在康復試驗治療計畫中的藥物包括：治療類風濕性關節炎藥物 Tocilizumab、類固醇 Dexamethasone、常用的抗生素 Azithromycin、止痛藥阿斯匹靈（Aspirin），還有生技公司 Regeneron(REGN-US) 以及葛蘭素史克 (GSK-US) 攜手 Vir Biotechnology (VIR-US) 研發的新冠病毒抗體療法。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 股價下跌 1.98%，每股暫報 78.40 美元。