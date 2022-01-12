〈本土疫情再起〉本土再添3行員染疫 默沙東口服藥年後分批抵台

疫情指揮中心今 (12) 日表示，國內新增 92 例 COVID-19 境外移入、4 例本土個案，其中 3 例與桃園居服員有關，均為某銀行行員，根據病毒基金定序結果，桃機相關疫情研判為同一傳播鏈，目前累計 42 人確診；此外，默沙東口服抗病毒藥物莫納皮拉韋 (Molnupiravir) 已通過我國 EUA 審查，預計過年後分批抵台，符合 3 條件的染疫者可用藥。

指揮官陳時中指出，先前染疫的桃園居服員曾出入社區，前往銀行 2 次，結果在該銀行內 3 名行員檢驗陽性，目前初步匡列 30 人，疫調持續進行中。此外，還有 1 例本土為台北市的陪病照護人員，因工作需求被要求採檢確診，之後轉陰性，由於其去年 5 月疫情期間曾照顧過確診者，因此判定為舊案。

指揮中心公布病毒基金定序結果，桃機相關疫情包括手推車工作人員、居服員、歌友會、安親班等，研判感染源相同，都與機場清潔員有關，很可能是同個病毒傳播鏈。

對於我國採購的默沙東口服藥，專家諮詢小組召集人張上淳指出，食藥署專家小組 1 月 8 日已通過 EUA 審查，同意專案輸入此藥品，1 萬份預計春節後分批抵台。

張上淳說明，默沙東口服藥主要適用於發病 5 天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度 COVID-19 確診者，用藥的病人應確實完成 5 天療程，並於治療結束後依規定接受隔離，以提高病毒清除率、降低傳播可能性。

此外，我國境外移入單日暴增 92 例，其中長程航班落地採檢專案達 58 例，1/11 篩檢陽性率達 9.28%，今天上午也有 6 航班完成採檢作業，287 人當中有 16 例，陽性率 5.57%。