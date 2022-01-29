默沙東Molnupiravir實驗室研究數據報喜 證實對Omicron有效

默沙東（Merck）與其合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 周五（28 日）表示，6 份實驗室研究數據表明，共同研發的新冠口服藥 Molnupiravir 對新冠變異株 Omicron 有效。

該數據分別來自美國、比利時、捷克、德國、波蘭、荷蘭 6 個國家獨立研究調查機構的試驗結果，此外除測試 Molnupiravir 對 Omicron 的影響外，也測試了其他抗病毒藥物。

默沙東實驗室研究負責人 Dean Li 表示，Molnupiravir 對 Omicron 有效的數據結果，將增添輕度至中度病患選擇該藥物治療信心。

Dean Li 在本月初摩根大通年度醫療會議上曾表示對 Molnupiravir 治療 Omicron 有信心，並且預估能對抗任何可能出現的變異株。

Ridgeback Biotherapeutics 執行長 Wendy Holman 表示，基於 Molnupiravir 的作用機制，以及這些新數據表明，Molnupiravir 能對包括 Omicron 在內的多種變異株產生活性，預計 Molnupiravir 將成為對抗新冠疫情的重要治療藥物。

不過 Molnupiravir 對抗 Omicron 的人體試驗尚未進行，目前僅有初步的實驗室研究數據，目前該藥物已在 10 多個國家授權使用，包括美國、英國和日本。

然而，Molnupiravir 的效力再預防死亡與重症住院率僅有 30%，遠不及其競爭對手輝瑞 (PFE-US) 的 Paxlovid，再加上該要作用機制可能存有誘發基因突變問題，美國國家衛生研究院（NIH）先前曾表示，除非病患不適用 Paxlovid 治療，才能考慮 Molnupiravir。

藥物試驗告捷似乎未能激勵默沙東 (MRK-US) 股價，截稿前下跌 0.42%，每股暫報 80.24 美元。