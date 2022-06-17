〈美股早盤〉美股迎四巫日 四大指數開平走高

美股迎四巫日，市場仍受聯準會（Fed）與其他各國央行升息引發的大幅拋售加劇經濟衰退擔憂影響，美股周五（17 日）開平走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或近 0.53%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 1%。

聯準會（Fed）主席鮑爾今日談話重申降低通膨承諾，稱此舉對全球金融體系至關重要。此次談話內容著重於美元的國際地位，鮑爾點出美元在全球融資中的重要性，特別指出 Fed 在疫情期間向需要流動性的全球央行提供美元貸款工具的重要性。

此外，鮑爾也說全球金融體系即將發生變化，包括數位貨幣與支付系統使用，例如預料在 2023 年上線的「FedNow」服務。他稱正如 Fed 官員所討論的那樣，數位貨幣可能有助於支持美元作為全球儲備貨幣的地位，認為全球貨幣體系正在快速發生變化，可能影響美元未來的國際地位。

另一方面，儘管盤前美股期貨走高，但今天是四巫日，四種衍生性金融而商品 (期貨、選擇權) 同時到期結算的日期，市場波動性會上升。不過，有報導指出，3.5 兆美元選擇權到期可能導致空頭回補，暫時緩解股市壓力。

匯市方面，日本央行今日維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，導致其政策與各國其他主要央行的距離越來越遠，而日圓則可能創下 1998 年以來最大單周跌幅。

日本央行總裁黑田東彥不僅僅排除收緊政策的可能，還重申必要時會進一步放寬貨幣政策，雖然他也承認日圓快速貶值傷害了日本經濟。

個股消息方面，狗狗幣投資者日前在曼哈頓聯邦法院提起集體訴訟，指控馬斯克及他創辦的特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX，以「龐氏騙局」形式操控狗狗幣的價格，並要求賠償 2580 億美元。

原告 Keith Johnson 在訴狀中指出，被告虛假和欺騙性地聲稱，狗狗幣是一種合法的投資，但它根本沒有任何價值。

截至台北時間周五（17 日）21 時許：

道瓊工業指數上漲 159.34 點或 0.53%，暫報 30,086.41 點

那斯達克綜合指數上漲 168.79 點或 1.59%，暫報 10,814.89 點

標普 500 指數上漲 31.45 點或 0.86%，暫報 3,698.22 點

費半上漲 27.57 點或 1.07%，暫報 2,594.43 點

台積電 ADR 上漲 0.53% 至每股 84.97 美元

10 年期美債殖利率跌至 3.233%

紐約輕原油下跌 2.53% 至每桶 114.62 美元

布蘭特原油下跌 2.16% 至每桶 117.22 美元

黃金下跌 0.15% 至每盎司 1,847.20 美元

美元指數升至 104.39

焦點個股：

京東 (JD-US) 早盤上漲 4.89%，至每股 65.04 美元

中國電商平台京東執行長辛利軍受訪時表示，公司正在探索往食物配送領域擴張的可能。此舉可能讓京東與阿里巴巴、美團 (MPNGY-US) 直接競爭，消息傳出後京東盤前漲近 9%。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 5.36%，至每股 106.89 美元

具外媒報導指出，中國央行已接受阿里巴巴旗下螞蟻集團成立一家金融控股公司申請，這是馬雲的金融科技業務長達一年改革後，重振旗鼓票上市的關鍵一步。消息激勵阿里巴巴 ADR 盤前漲逾 9%。

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 2.65%，至每股 80.66 美元

串流媒體設備商 Roku 宣布與零售龍頭沃爾瑪達成合作協議，觀眾可透過遙控器操作在 Roku 平台上購物，點選商品後將轉跳至沃爾瑪結帳頁面下單，完成購買後會收到包含運輸、退貨、支援服務的電子郵件。兩家公司表示，該系統還能使用 Roku 的 Roku Pay 進行支付。

今日關鍵經濟數據：

歐元區 5 月 CPI 年增率終值報 8.1%，預期 8.1%，前值 7.4%

歐元區 5 月 CPI 月增率終值報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.6%

歐元區核心 5 月 CPI 年增率終值報 3.8%，預期 3.8%，前值 3.5%

歐元區核心 5 月 CPI 年月增率終值報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 5 月工業生產年增率報 5.83%，前值 6.29%

美國 5 月工業生產月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 1.4%

美國領先指數月增率報 - 0.4%，預期 - 0.4%，前值 - 0.3%

華爾街分析：

Fed 此前兩次加息，已引發美國房地產信貸普遍收緊，美國 5 月新屋開工和營建許可數據均超預期大幅收縮，股市也步入下行階段，Mazars Wealth Management 首席經濟學家 George Lagarias 表示：「中央銀行正在創造新時代，降低通膨是他們的唯一目標，即使以犧牲金融穩定和經濟成長為代價。」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，Fed 採取更激進的政策，加大經濟成長與股市的阻力，隨經濟衰退風險漸增，要實現美國經濟軟著陸想法似乎越來越有挑戰性。

瑞士信貸集團全球投資長 Michael Strobaek 說：「投資者必須問問自己，升息周期會持續多久，經濟放緩會有多嚴重。重新定價的峰值，可能已經接近。一旦到達了這一步，我們不僅有可能，而且很有可能看到股市和債市都出現反彈。然而，這種反彈的時間將很難判定。」

SPI 資產管理公司的管理合伙人 Stephen Innes 表示，儘管目前市場表面看起來很平靜，但投資人需要把軟著陸的策略轉為硬著陸，這意味著投資不是轉向防禦策略，就是徹底去風險。