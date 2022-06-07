生華科攜輝瑞展開攝護腺癌臨床 目標兩年完成收案

生華科 (6492-TW) 開發中新藥 Pidnarulex (CX-5461)，將與 Pfizer 輝瑞 (PFE-US) 旗下 PARP 抑制劑 Talazoparib 合作，進行合併用藥治療攝護腺癌人體臨床試驗，目標 7 月中開始收案、兩年完成。

此項臨床試驗也已通過澳洲人類研究倫理委員會 (HREC) 審查，並核准執行，預計收案 48 人，兩年完成收案後，後續追蹤一年。試驗經費將由輝瑞與美國攝護腺癌基金會共同贊助，生華科與輝瑞則分別提供 Pidnarulex、Talazoparib 試驗用藥。

生華科表示，此臨床是 Pidnarulex 合併 Talazoparib 治療去勢抗性轉移性攝護腺癌的一期人體臨床試驗，試驗主要指標包括最大耐受劑量 (MTD)、劑量限制性毒性 (DLT) 及第二期試驗建議劑量 (RP2D)。

目前去勢抗性轉移性攝護腺癌的治療用藥，輝瑞已經和日本安斯泰來製藥公司共同開發出 Xtandi 安可坦。根據 GlobalData 資料顯示，2020 年 Xtandi 全球銷售額達 43.9 億美元，為當年度全球銷售最佳前 20 大藥物。

生華科表示，抗藥性幾乎是所有標靶藥物在臨床使用都會面臨的挑戰，此外，攝護腺癌是男性生殖系統最常見的惡性腫瘤，在歐美地區是男性癌症死亡第二大成因，雖然近 7 成患者可以透過手術切除治癒攝護腺癌，不過癌細胞一旦轉移，患者可能發展成去勢抗性轉移性攝護腺癌，通常存活期中位數不到兩年。