輝瑞將退出與英藥廠GSK合資的消費保健品公司

英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline, GSK）周三（1 日）表示，輝瑞將退出與其共同合資的消費保健品公司 Haleon 共 32% 的股份。

Haleon 是從葛蘭素史克分拆出的消費保健品公司，與輝瑞共同合資經營並預計在今年 7 月 18 日於倫敦交易所上市，隨後還會申請在紐約證交所上市。Haleon 旗下產品包括 Sensodyne 牙膏與 Advil 止痛藥。

輝瑞先前曾表示要出售 Haleon 股權，後來今年 2 月又說要保留。根據這次葛蘭素史克最新聲明透露，輝瑞計劃出售全部股份但其董事會提名人選將留任，且稱輝瑞將以「有序方式」退出 Haleon。

Haleon 表示在分拆之前將向輝瑞與葛蘭素史克支付股息，葛蘭素史克則稱其在分拆後可獲得超過 70 億英鎊的現金收入。此外，分拆後葛蘭素史克股東將持有 Haleon 至少 54.5% 已發行普通股資本，葛蘭素史克則持有 6%。

雙方分道揚鑣後，葛蘭素史克表示將專注製藥與疫苗業務，不再依賴穩定的消費者保健品收入抵銷藥物開發的部分不確定性。

此外，該公司一方面也在進行收購，同意以 19 億美元的價格收購癌症藥物開發商 Sierra Oncology，並宣布計劃已 33 億美元收購疫苗開發商 Affinivax。

輝瑞 (PFE-US) 美股盤前股價略跌 0.08%，每股暫報 53 美元；葛蘭素史克 (GSK-US) 下跌 0.16%，每股暫報 43.83 美元。