新光三越董事會決議董總均續任 副董擇期選任

百貨龍頭新光三越今 (17) 日召開董事會，對於由董事長村上英之和總經理吳昕陽帶領的經營團隊高度肯定，董事會決議，仍由村上英之續任董事長、吳昕陽任總經理，而副董事長一職則另擇期選任。

新光三越指出，在 2019 年業績創下 806.8 億元和 1.3 億次來客數，雙雙寫國內百貨業界最高紀錄後，即便 2020 年疫情來襲，仍不畏疫情業績再創 807.8 億元新高紀錄，顯示團隊積極發展新事業強化成長動能有成，而會員在 3 年間迅速成長超過 40%，達到近 280 萬會員。

新光三越強調，面對疫情衝擊，除了規畫既有店鋪的改裝，還有新型態店鋪的展店，以及數位服務的優化與推展等各項投資計畫。

例如，領先全台同業推出新光三越 APP 精選優惠、skm eats 集合訂位 / 候位 / 外帶 / 外送美食一條龍服務、熟客系統持續優化對客服務、電商平台 skm online 等四大數位渠道，也不斷擴大商品內容。

在實體店的布局上，新光三越體系首間 Outlet skmpark 1 月下旬正式登場，成為南台灣首座美式生活複合型態 Outlet，同時，今年全台新光三越共將有 11 個全樓面改裝和 30 個區域改裝，規模等同開設一棟大型百貨公司。

而積極籌備中的台北東區 Diamond Towers 預計第四季開幕，其創新概念與規劃，已成百貨零售界討論焦點。