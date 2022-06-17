馬斯克遭指控參與狗狗幣龐氏騙局 原告索賠2580億美元

一名狗狗幣投資者周四 (16 日) 在曼哈頓聯邦法院提起集體訴訟，指控馬斯克 (Elon Musk) 及他創辦的特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX，以「龐氏騙局」形式操控狗狗幣的價格，並要求賠償 2580 億美元。

原告 Keith Johnson 在訴狀中指出，被告虛假和欺騙性地聲稱，狗狗幣是一種合法的投資，但它根本沒有任何價值。

「它沒有黃金或其他貴金屬或任何東西作為後盾，你不能吃它，不能種植它，也不能穿它。狗狗幣不會產生現金流，它不支付利息或股息，與其他加密貨幣相比，它沒有獨特的效用。」

原告主張，被告自 2019 年以來就知道，狗狗幣沒有任何價值，但他們還在推廣，並從交易中獲利。原告指控馬斯克利用他作為世界首富的地位，來經營和操縱狗狗幣騙局，以獲取利潤、增加曝光率。

馬斯克經常在他的推特帳戶上，提到狗狗幣或是表達他個人的喜愛，這往往導致狗狗幣價格突然飆升。

Johnson 在訴狀中要求原告賠償 860 億美元，他表示，這是他自馬斯克 2019 年開始購買和推廣狗狗幣以來，狗狗幣投資者損失的金額。此外，他還要求附加 1720 億美元的三倍賠償。

除了賠償外，原告也要求法院下令禁止馬斯克推廣狗狗幣，並根據聯邦和紐約法律，宣布交易狗狗幣是一種賭博行為。他整理了巴菲特、比爾蓋茨等人所提出，對於加密貨幣實質價值的質疑。