陣亡將士紀念日連假前夕 美航空業被迫取消上千航班

陣亡將士紀念日假期前夕，美國航空公司因惡劣天氣和人力配置問題，被迫取消上千個班次，機場運作恐怕也將受到干擾。

FlightAware 數據顯示，截至周五 (27 日) 傍晚，美國航空公司已取消超過 1100 個境內外航班，光周四 (26 日) 取消航班數就約 220 個，此外，本周末也有近 200 個航班被迫取消。

其中，達美航空 (DAL-US) 周五取消 6% 的主要航線航班，又以紐約地區機場所受影響最大，約 15% 航班被迫取消，達美航空的機場代表人員將原因歸咎於機組人力短缺。

美國聯邦航空總署 (FAA) 表示，美國最大的幾座機場都因為人力和運輸量問題，限制航班起飛和降落。

針對上述報導，達美航空發言人表示正在調查這項問題。

陣亡將士紀念日是美國旅遊假期當中最短的一個，但美國航空 (AAL-US) 營運總監 Vasu Raja 認為，這會是整個夏季航班動向的第一個跡象。

Airlines for America(A4A) 數據顯示，上周美國航空公司的客流量較 2019 年的水準下滑 8%，運輸安全管理局 (TSA) 周四統計出的客流量也較 2019 年假期前夕下滑 4.3%。

不過 A4A 表示，航班客滿情況與 2019 年同期相同，即使機票價格更高，國內預訂量仍持續大幅增長，這有助於在近期推升航空股。道瓊美國航空指數 (Dow Jones U.S. Airlines Index) 周五收漲 3.4%，本周共上漲近 9%。