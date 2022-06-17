〈台幣〉股匯齊挫 狹幅震盪回測29.8元關卡

繼美國聯準會拍板升息 3 碼後，台灣央行也決議升息半碼，但台股今 (17) 日跟隨美股震盪走跌，一度挫逾 220 點，回測 15600 點，新台幣兌美元匯率同步走軟，最低來到 29.775 元，回測 29.8 元關卡，呈狹幅震盪走勢。

Fed 祭出 28 年來最大的升息幅度，以打擊高通膨，主席鮑爾在會後表示，不排除下月再以同樣幅度升息，但不認為這種升息會是常態，使得美元指數持續走跌，回到 103 附近，而瑞士法郎在央行意外大幅升息後，創近 7 年來最大單日漲幅。

台灣央行決議升息半碼，並同步調升存款準備率 1 碼，新台幣兌美元匯率今天走勢偏弱，一度貶值 4 分，最低來到 29.775 元。

受美股費半重挫 6% 影響，台股今天震盪走跌，一度下挫逾 220 點，台積電跌逾 1%，摜破 500 元關卡，電子、金融殺聲隆隆，但航運股及台塑集團股相對抗跌，帶動大盤跌勢收斂。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日圓早盤貶值 0.73%，韓元貶值 0.16%，新加坡幣貶 0.09%，新台幣小貶 0.03%，人民幣則逆勢升值 0.08%。

央行總裁楊金龍表示，台美利差，非台幣貶值主因，資本外流主要因為台股震盪走跌，外資大幅賣超所致，同時強調台幣貶值對輸入性通膨影響有限。