〈央行理監事會〉台幣貶值加重通膨？楊金龍：尚屬可控範圍

受到美國強勁升息影響，新台幣今年以來兌美元貶幅已超過 7%，被問及是否因此加重國內通膨壓力，台灣央行總裁楊金龍今 (16) 日回應，新台幣由 28.02 元貶值至 29.5 元 (貶幅 5 %)，對消費者物價指數 (CPI) 年增率影響約上升 0.12-0.25 個百分點，尚屬可控範圍。

央行今日上修今年 CPI 和核心 CPI 年增率預測值，分別為 2.83%、2.42%，國內持續面臨通膨壓力，楊金龍指出，疫情和俄烏戰爭造成大宗物資價格上漲，通膨主要來自供給面的影響，但國內物價可望趨於平穩。

楊金龍說明，今年前 5 月因新台幣對美元貶值，以新台幣計價進口物價漲幅 17.00%，較以美元計價漲幅 15.73% 僅略高，顯示輸入性通膨壓力增加有限。

央行假設，若新台幣匯率由去年平均的 28.02 元貶值至今年平均 29 元 (貶幅 3.4%)，估將使今年 CPI 年增率上升 0.1-0.17 個百分點，若平均貶至 29.5 元 (貶幅 5.0%)，則其影響為 0.12-0.25 個百分點，屬可控範圍。

楊金龍提到，新台幣今年以來貶值，主要是因外資資金流出，本國壽險業資金流出其實較去年下半年並未明顯增加。

儘管美國貨幣政策會外溢到其他國家，但楊金龍認為，截至目前看來，發生系統性的金融危機機率應不高，但值得密切關注。