〈台幣〉美敲定升息3碼 升幅回吐量縮收29.735元

美國聯準會敲定升息 3 碼，但主席鮑爾表示，升 3 碼不會是常態，使得美元從近 20 年高點回落，亞幣普遍走揚，新台幣匯率今 (16) 日一度升 1 角，站上 29.6 字頭，但隨著台股翻黑，匯價升幅同步回吐，終場微升 0.5 分，收在 29.735 元，台北及元太外匯市場總成交值則萎縮至 12.73 億美元。

台北股匯今天走勢震盪，新台幣兌美元早盤最高來到 29.64 元，升值 1 角，不過，市場聚焦台灣央行理監事會議利率決策結果，拋匯力道未能延續，匯價升幅逐漸收斂，終場收 29.735 元，升 0.5 分，台北外匯市場成交金額 8.32 億美元，元太外匯市場成交金額 4.41 億美元。

Fed 公布最新利率決策和經濟預測，一口氣升息 3 碼，使聯邦基金利率達 1.5%~1.75% 區間，符合外界預期，並積極展現打擊通膨的決心。鮑爾表示，從當前角度來看，7 月會議有可能再升息 2 碼或 3 碼，但他認為，升息 3 碼不會是常見情況，態度不如想像中的鷹派。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.28%，韓元升值 0.38%，日圓也反彈 0.35%，人民幣升 0.08%，新加坡幣與新台幣均小幅走揚，歐元則重摔 0.67%。

台股今天上沖下洗，早盤一度漲逾 200 點，站上 16200 點，但航運股跳水重挫，電子、金融同步回落，拖累加權指數終場下挫 160 點，收在 15838 點，5 日線得而復失，外資終結連續 5 個交易日賣超，轉為買超 6.46 億元。