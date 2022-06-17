〈紐約匯市〉瑞士央行轉鷹 瑞郎單日漲幅近七年最大 美元續軟

聯準會 (Fed) 利率會議昨日結束後，美元指數連續前一天跌勢，周四 (16 日) 再貶逾 1%，瑞士法郎在央行意外大幅升息後，創下近 7 年來最大單日漲幅，英鎊兌美元亦走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.29%，報 103.80。

聯準會 (Fed) 昨日宣布以 28 年來最大幅度升息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 雖在會後表示，不排除下月再以同樣幅度升息，但不認為這種升息幅度會是常態。

會後記者會上，鮑爾堅稱美國經濟基礎穩固，並未看到經濟廣泛放緩的跡象，Fed 也沒有試圖引發經濟衰退，但實際上，近來的經濟數據並未如鮑爾描述那般穩健，人們越來越擔心升息或緊縮政策會對脆弱的市場帶來何種影響。

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豐業銀行 (Scotiabank) 外匯策略師 Shaun Osborne 認為，疲軟的風險胃納將為美元帶來一些支撐，但仍不確定美元是否有能力進一步走高。

瑞士法郎兌美元漲 2.81% 至 0.9659 瑞郎。瑞士央行 (SNB) 周四意外升息 2 碼，將利率自 - 0.75% 調升至 - 0.25%，是 15 年來首度升息，帶動瑞郎單日大漲近 3%。

Oanda 分析師 Edward Moya 說：「瑞士央行總有意外的驚喜，但我認為多數外匯交易員沒有料想到央行會採取如此積極的行動，這讓人感到驚訝。」多數分析師此前預期，瑞士央行將維持利率不變，並在 9 月升息，但也有部分銀行預測將升息 1 碼。

英鎊兌美元也漲 1.5% 至 1.2351 美元。英國央行 (BOE) 同日宣布升息 1 碼後，英鎊起初走貶，隨後逆轉反彈，英國央行表示，已準備好採取強而有力的行動，來應對通膨壓力持續存在的跡象。

日本央行 (BOJ) 即將在周五 (17 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，公布利率決議前，美元兌日圓貶 1.2% 至 132.21 日圓。

日本央行是全球少數幾個尚未從始於去年的緊縮周期中宣布升息的已開發國家央行之一，但日圓急遽的貶勢，讓部分人士認為央行最終可能屈服於全球市場力量，為短期內的政策調整帶來一絲希望。

歐元兌美元升 1% 至 1.0550 美元。歐洲央行 (ECB) 周三召開臨時會議，承諾以新政策來幫助成員國緩解負債壓力，會議之後，市場繼續密切關注 ECB 官員言論。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 認為，新政策有望減少下半年的不確定性，反碎片化的工具部署將為升息和加速緊縮周期的計畫鋪路。

該行現在預期，ECB 7 月升息 1 碼後，9 月、10 月和 12 月將各升息 2 碼，使下半年升息幅度達 175 個基點，存款利率在年底達到 1.25%。

加密貨幣雖跌勢趨緩，仍萎靡不振，比特幣截稿前跌 4.8% 至 20,768.9 美元，以太幣跌 7% 至 1,105 美元，加密貨幣貸款平台 Celsius 本周凍結提款和轉帳，使加密貨幣集體崩跌。

截至台灣時間周五 (17 日) 約 6:00 價格：