AR眼鏡新星Kura攜手台積電開發驅動IC 搶元宇宙商機

美國 AR 眼鏡新創 Kura 科技近期宣布，已攜手台積電 (2330-TW) 共同開發 Micro LED 混合訊號 DDI (驅動 IC)，性能領先業界，目前已設計定案，將是目前 MicroLED 驅動 IC 中採用最先進製程晶片，具備業界最快輸出速度，搶攻元宇宙商機。

Kura 執行長 Kelly Peng 表示，與台積電合作後已將混合訊號設計定案並準備進入生產，支援 8K 解析度晶片，可解決 AR 應用一些性能瓶頸，包括 FOV 視場角、文本可讀性等，使實現元宇宙距離又更近一步。

Kura 混合訊號 DDI 能夠校正畫面即時缺陷和不均勻的狀況，帶領 Kura 在生產方面領先業界多年，大幅提升產品產量。Kura 表示，目前已經取得客製化 Micro LED 面板，正在聯合關鍵合作夥伴與製造商啟動產品量產。

Kura 認為，AR 眼鏡未來將可用在可視化設計、遠程培訓、娛樂等諸多應用場景，潛在商機達 1.3 兆美元。

Kura 在 2019 年推出旗下首款 AR 智慧眼鏡 Kura Gallium，搭載 MicroLED 顯示技術，支援 8K 解析度、超高亮度、全彩化、150° 視場角、透光度達 95%，用戶可在各種環境下安全佩戴這款 AR 眼鏡，保持眼神自然交流的同時，還能操作設備。