馬斯克將出席推特全員大會 可望就收購案表態 並重談價格

媒體周四 (16 日) 報導，指稱特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克將出席陷入困境的社交網絡公司推特 (TWTR-US) 的全體員工大會，並在會中重申對收購推特的承諾。華爾街知名投行 Wedbush 評論指出：「這是朝著達成交易的正確方向邁出的明確步伐。」

Wedbush 知名分析師艾夫斯 (Dan Ives) 預計，馬斯克可能會在會中答覆一系列問題，包括交易何時完成，他是否仍想這麼做，以及他在員工工作地點和工作方式方面的具體措施。

他在給客戶的報告中寫道：「這顯然不是那種典型的『刻板』全員會議，自從這項具有里程碑意義的交易首次披露以來，馬斯克和推特之間的這場全球肥皂劇已經歷許多波折。」

由於馬斯克之前曾表示，在虛假帳戶問題進一步明確之前，收購交易將被擱置。推特之後有所讓步，決定讓馬斯克取得數以億計的每日推文原始數據，以詳細了解虛假帳戶問題。艾夫斯指出，這項決定很可能有助於推動交易進展。

至於收購價格，艾夫斯認為最初的交易價格「基本上不可行」，理由是目前的股價和收購報價之間存在明顯差距，而且雙方很可能會就收購價重新進行談判，但這是推特管理層一直強烈反對的。

艾夫斯還補充指出，馬斯克「仍然很有可能」只是「試圖」退出交易，並支付 10 億美元的分手費，但馬斯克這麼做可能將導致一場曠日持久的官司。

在周四 (16 日) 盤前交易中，推特股價一度上漲近 4% 至 39.49 美元，但遠低於雙方商定的 54.20 美元的收購價。