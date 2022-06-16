疫情期間樣樣難 美妝巨頭露華濃無力償債 已申請破產

在供應鏈危機和通膨加劇的情況下，美國知名化妝品零售商露華濃 (REV-US) 無法處理其沉重的債務負擔，已經向紐約南區法庭申請破產。

這家由億萬富翁 Ron Perelman 擁有的化妝品巨頭，在截至 4 月底時，其資產總額為 23 億美元，而根據 6 月 15 日的法庭文件，這家公司總債務達到 37 億美元，根本無力負擔。

公司所持有的債務，包括 2024 年到期的票息為 6.25% 的優先票據，另有 10 筆未償貸款，總額約為 26 億美元，將在未來 3 年到期。

露華濃根據《破產法》第 11 章申請破產保護，可以在制定償還債權人的計畫期間繼續經營。這家公司在疫情期間遭受重創，隨著消費者口味的變化和新興品牌蠶食其市場份額，公司銷售多年來呈現下滑。

6 月 11 日，就曾有媒體報導稱，露華濃正準備申請破產保護。這造成公司股價連日暴跌，當前市值較 2019 年 10 月蒸發 90% 以上。

過去兩年，露華濃已經有破產危機，最終靠著與債權人達成協議以在法庭外重新履行其義務，勉強避免了之前的多次違約，但在疫情持續之下，依舊無法化險為夷。

露華濃於 1932 年在美國紐約成立，發展至今，公司旗下產品涵蓋口紅、香水、粉底液等多個領域。公司發展初期，以生產指甲油聞名，後來更是推出首支口紅熱銷，並於 1995 年開始拓展國際化。