金控發債籌資更靈活 未來可總括申請、兩年內分次發行

金控發債籌資靈活度將更有彈性。金管會今 (16) 日預告，金控發行普通公司債或未涉及股權的公司債，可採用總括申報方式，獲准取得額度後，可視情況在二年內分次發行。

目前金控發債仍需逐次申報額度，並且必須當次用完，為讓金控籌資更具彈性，金管會今天預告鬆綁金控未來發債辦法，未來金控發債可比照銀行，可事先申報預計發債的額度，之後再視市況與利率，在兩年內分批發行。

根據金管會銀行局統計，近三年金控發債情況，109 年有 10 家金控共 16 件申請案、申請發債金額共 1455 億元；110 年則有 5 家金控共 5 件申請案、申請額度共 442 億元；111 年以來則有 5 家金控申請共 6 件申請案、申請額度約 336 億元，其中一件涉及股權，額度為 50 億元。

銀行局副局長林志吉說，銀行自 90 年起發債就採取總括申報，獲准後必須在一年內分次發行，但金控業資金屬中長期資金需求，因此目前仍採逐次申報，且申請額度必須在當次就用完，去 (110) 年就有金控建議，比照銀行也能採總括申報，並且視情況選擇分次發行。

換言之，此次修正條文通過上路後，未來金控只要發行普通公司債或是不涉及股權的公司債，可直接跟銀行局申請，12 天內沒有反對意見即是獲得核准，未來金控取得發債額度，就能自行規劃在兩年內使用完畢即可。