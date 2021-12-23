財政部預告明年發債計畫 Q1擬發債1630億元

財政部國庫署今 (23) 日公布明 (111) 年公債發行計貨，初估發行額度約 5000 億元，其中有兩期是受交通部民航局與鐵道局委託，屬乙類公債，這也是財政部連續兩年發行乙類公債。其中明年首季預計將發行 4 期甲類公債、2 期乙類公債，合計發債額度 1630 億元。

國庫署副署長顏春蘭表示，明年預計將發行 19 期公債，其中有 17 期為甲類公債，另有 2 期是受民航局與鐵道局之託所發行的乙類公債，預計將分別在明年的 1 月與 3 月發行。

顏春蘭進一步指出，1 月發行的乙類公債為 10 年期額度 180 億元的公債，資金用途將用來支應桃園航空城計畫用地取得；3 月發行的乙類則是 2 年期、額度 200 億元，主要是因應鐵道局支應今年到期的債務。

至於甲類公債，目前規劃明年第一季先發行 4 期，至於剩下的 13 期將視明年國庫調度而定，再定期適量發行並對外公告。

根據國庫署表示，截至今年 11 月底為止，中央政府總預算歲入累計實收數已達 2 兆元 2226 億元，預算達成率 108.2%，不僅提前達成預算數，也較去年同期 1 兆 9983 億元增加 2244 億元。

另外，在非課稅收入部分，統計至 11 月實收數共 3113 億元，較去年同期減少 1698 億元，主要來自於 5G 釋照的特許費收入共 1422 億元，以及世貿三館地上權權利金共 313 億元。