2家金控單月轉虧 整體累計賺逾2000億元、年減27%

15 家金控 5 月獲利全數出爐，僅 4 家金控較前月逆勢成長，加上兆豐金 (2886-TW)、新光金 (2888-TW) 單月轉虧損，使得 15 家金控 5 月合計僅賺 150 餘億元、月減 61.9%。累計前 5 月來看，整體金控獲利突破 2000 億元，達 2036 億元，但較去年同期減少超過 27%。

值得注意的是，防疫保單理賠造成富邦、國泰、兆豐三家產險子公司皆受重傷，產險子公司單月分別淨損 10.2、12.5、29.16 億元，三家合計總共虧損逾 50 億元。

富邦金穩坐三冠王 單月獲利創今年最低

富邦金 (2881-TW) 仍穩坐單月、累計純益、累計 EPS 三冠王。不過自結 5 月稅後純益 42.42 億元，較前一月大減 7 成，單月獲利創今年最低，主要是富邦人壽、富邦證券獲利縮水、富邦產險單月轉虧所拖累；累計前 5 月稅後純益 652.23 億元，年減 12.7%，每股稅後純益 (EPS) 為 5.53 元，但富邦金控前 5 月累計稅後純益、EPS 還是歷年次高紀錄。

富邦人壽 5 月處分投資部位的實現獲利約 43 億元，遠低於前一個月的 83 億元；加上前一個月有匯兌利益 48 億元，5 月考量避險成本及外匯變動準備金出現匯兌損失約 44 億，影響富邦人壽單月獲利縮水。

富邦產險 5 月轉虧 10.25 億元，針對是否有增資計畫，富邦金表示，產險 5 月底 RBC 仍超過 300%，增資與否仍在評估中，但若需增資，金控就會增資，維持產險長期穩定的經營及保戶的權益。

國泰金單月獲利年減 68% 創 23 個月新低

國泰金 (2882-TW) 自結 5 月稅後純益 23.2 億元，較 4 月的 97.4 億元大幅衰退，跟去年同月相比更大減近 68%，為 2020 年 6 月、23 個月以來單月獲利最低；累計前 5 月稅純益 462.7 億元，年減約 41%，EPS 為 3.5 元，仍居金控亞軍。

國泰產險截至 5 月底其防疫保單已賠付 4.4 億元，加上預先提存理賠準備金 18 億元，因此 5 月稅後淨損 12.5 億元，累計前 5 月稅後虧損 4.1 億元，國泰金董事會並已通過 100 億元增資國泰產險案，為強化資本提早進行準備。

中信金單月衰退近三成 台灣人壽 5 月轉虧

中信金 (2891-TW) 自結 5 月稅後純益 24.4 億元、較前月與去年同期均衰減近三成，累計前 5 月稅後純益 221.7 億元，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.14 元。

中國信託金控表示，5 月份銀行及保險核心動能穩健，整體獲利維持良好，中信銀 5 月仍賺 33.77 億元。惟子公司台灣人壽保險公司因市場變化，匯兌損益波動較大，5 月未大幅處分股債賺取資本利得，而單月匯兌成本又達 10-15 億元，使得 5 月稅後淨損 9.1 億元，影響金控單月獲利。

與去年同期相比，中信金表示，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加；保險業務則受惠保單銷售動能表現良好，且美元升值使匯兌損益表現較佳，未來將持續掌握市場環境變化創造收益。

元大人壽單月轉虧拖累金控月減逾 4 成 開發金前 5 月獲利年減 16%

元大金 (2885-TW) 自結 5 月單月稅後純益 10.36 億元，累計稅後純益 90.13 億元，EPS 0.74 元。元大人壽 5 月也淨損 3.5 億元，加上證券、銀行等主要子公司獲利也遜於前月，使得元大金 5 月單月獲利較前月減少逾 4 成。

開發金 (2883-TW) 自結 5 月稅後獲利為 3.2 億元，月減 79.3%，累計今年前 5 月稅後獲利 115.44 億元，年減 16%，每股純益為 0.69 元。

開發金表示，5 月份金融市場持續受通膨議題、烏俄戰事，及美元走勢震盪影響，因而呈現波動。中國人壽在保險本業表現與資產品質仍維持穩健，惟上個月美元走弱，導致整體避險成本增加，中國人壽 5 月稅後獲利降到僅有 4.07 億元，遠低於前一個月的 19.39 億元，但累計今年前 5 月稅後獲利仍達 111.82 億。

凱基銀行受惠利息及手續費收入等核心收益貢獻，5 月份稅後獲利為 4.16 億，累計前 5 月稅後獲利達 22.05 億。凱基證券獲利動能受資本市場波動影響，5 月份稅後獲利為 2.2 億，累計前 5 月稅後獲利達 18.75 億。

受到國際資本市場波動影響投資部位評價表現，中華開發資本 5 月份稅後損失 3.02 億，已連續三個月虧損，累計今年前 5 月稅後損失擴大到 12.01 億元。

第一金累計獲利年減 6.2% 永豐金前 5 月獲利年減 6.28%

第一金 (2892-TW) 自結 5 月稅後純益 16.73 億元，月增 5.7%；累計稅後純益 81.99 億元，年減 6.2%，累計每股稅後純益 0.63 元。主要子公司第一銀行 5 月稅前盈餘 21.4 億元，稅後純益 16.83 億元，累計稅前盈餘 98.56 億元、累計稅後純益 80.85 億元，累積 EPS 為 0.89 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 5 月稅後純益 8.03 億元，前 5 月稅後純益為 64.45 億元，較去年同期減少 6.28%，每股純益 (EPS) 為 0.57 元。

永豐金旗下主要子公司永豐銀行 5 月稅後純益 12.59 億元，前 5 月稅後純益 60.34 億元，年增 23.8%，主因包括銀行財富管理以及放款業務表現佳，手續費表現穩健。但是資本市場波動加劇影響，永豐金證券 5 月轉虧、為稅後淨損 1.36 億元，但前 5 月稅後仍有賺 7.43 億元。

合庫金前 5 月獲利年減 10.5% 華南金前 5 月獲利年減 5.69%

合庫金控 (5880-TW) 自結 5 月稅前盈餘 21.94 億元，稅後純益為 18.3 億元，月增 65.7%；累計稅前盈餘 87.84 億元、稅後純益為 74.04 億元，年減 10.5%，每股稅後純益為 0.52 元。

華南金 (2880-TW) 自結 5 月稅前盈餘為 16.80 億元，稅後純益為 14.09 億元，月減 4.3%；累計稅前盈餘 80.09 億元、稅後純益為 65.73 億元，年減 5.69%，每股稅後純益為 0.50 元，每股淨值 14.61 元。

主要子公司華南銀行 5 月合併稅前盈餘 15.54 億元、合併稅後純益 13.17 億元；累計合併稅前盈餘 76.40 億元、合併稅後純益為 63.69 億元，每股稅後純益為 0.70 元，每股淨值 22.03 元。

玉山金前 5 月獲利年減 21.2% 兆豐金單月稅後淨損 11.44 億元

玉山金 (2884-TW) 自結 5 月稅後純益 18.2 億元，累計稅後純益 66.9 億元，較去年同期減少 21.2%，EPS 為 0.50 元；主要子公司前 5 月獲利情況，玉山銀行 60.4 億元、玉山證券 4.6 億元、玉山創投 3.1 億元。

玉山金表示，5 月金控及銀行稅後純益均為今年單月最高，升息效益逐步反映在利息收入增加，同時營運費用控管得宜。

兆豐金 (2886-TW) 受到兆豐產險單月稅後大虧 29.16 億元拖累，金控自結 5 月稅後也轉為淨損 11.44 億元，累計前 5 月稅後純益為 66.16 億元，累積 EPS 為 0.49 元，在四家公股金控中，累計獲利掉到最後一名。

兆豐金表示，兆豐產險 111 年 5 月份虧損主要是因提列防疫保單相關保險準備 36.54 億元。兆豐產險將持續依政府防疫政策及疫情後續發展狀況，審慎評估應提列的相關保險準備，並依保單理賠狀況擬定流動性因應對策。

台新金前 5 月獲利較去年同期腰斬 台新人壽單月轉虧

台新金 (2887-TW) 自結 5 月稅後純益 4 億元，累計稅後純益 30.6 億元，年減 56.16%，每股純益 0.21 元。各子公司獲利方面，台新銀行 5 月稅後純益 7.6 億元，累積稅後純益為 47.4 億元，核心業務獲利動能穩定；資產品質維持穩健，截至 5 月底逾放比為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1192.28%。

台新證券 5 月稅後淨損 0.7 億元，主係證券市場指數波動大及交易日均量較上月減少，分別致公司營業證券處分利益下降及經紀相關手續費收入減少；累計前 5 個月稅後純益 1.8 億元，主要是國際情勢變動、證券市場指數波動大且成交量較去年減少，致公司經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽 5 月稅後淨損 2.2 億元，主要是 5 月下旬台幣急速升值，導致 5 月兌換損失增加；但累計稅後純益達 12.6 億元，主要是因投資資產配置調整實現處分利益，以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現仍優於去年同期。

新光人壽、元富證單月虧損 新光金 5 月稅後淨損逾 20 億元

新光金 (2888-TW) 自結 5 月轉為稅後淨損 20.12 億元，主要是新光人壽、元富證券單月都出現虧損，拖累金控單月轉虧，且前 5 月稅後純益也降到 25.65 億元，累計 EPS 只剩下 0.14 元，在 15 家金控中敬陪末座。

新光金 5 月稅後虧損 20.12 億元，創 17 個月來單月最大虧損金額，主因是 5 月台幣升值幅度 4.15 角，導致新壽匯兌損失，收回 28 億元外匯準備金沖抵後，新壽 5 月單月稅後仍虧 21.65 億元。

另一子公司元富證券在台股成交量縮下，已經連兩月虧損，5 月單月虧損 0.87 億元，不過虧損幅度已較前一個月縮小，但因連月累虧，使得前 5 月稅後淨損 3.41 億元。