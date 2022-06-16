台中捷運藍線環評初審過關 將與綠線形成十字路網

台中捷運藍線三度送件環保署專案小組審查，今 (16) 日順利通過初審，後續將送環評大會審查，交通局長葉昭甫強調，將爭取中央儘速核定捷運藍線，啟動台中第二條捷運工程，未來將與綠線交會形成十字路網。

台中市交通局指出，台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近，高架段長約 10.3 公里，地下段長約 14.48 公里，沿線共設 8 座高架車站、12 座地下車站及 1 處機廠。

行政院環保署下午召開環境影響評估專案小組第 3 次初審會議，針對今年 3 月環評小組初審會議所提建議，包含考量地震頻頻發生、強化捷運藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估說明及補充施工營運期間的空氣污染與噪音震動等防治作為說明等。

台中市交通局透過視訊會議詳細說明後，捷運藍線順利通過初審會議，繼續送環評大會審查。市府強調，會用最大努力進行各項生態環境保護措施，有效減輕捷運藍線建設對周遭環境的影響。

台中市府表示，捷運藍線建設計畫跨多方專業領域，感謝各部會嚴謹把關審查，藍線廣納民眾需求與區域發展，是市民期待許久的重大建設，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，會儘速爭取行政院核定捷運藍線，早日開工，減輕中央及地方經費負擔，並儘快完工通車。