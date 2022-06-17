指揮中心：康復者3個月內又轉陽 符合特定條件將列二度感染

國內 COVID-19 本土病例今 (17) 日降至 55187 例，較昨天減少逾 1 成，但中重症新增 446 例、死亡新增 154 例，疫情指揮中心已召開專家會議討論二度感染認定條件，最終決議，染疫康復者若在 3 個月內再次驗出陽性結果，在符合一定症狀、病毒量或定序的條件下，將認定為二度感染。

最近有部分民眾染疫後，沒過多久又出現病毒感染症狀且 PCR 檢驗結果轉為陽性，醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據國際研究，感染 Omicron BA.1 以後，二度感染 BA.2 的發生率僅約萬分之 1 至萬分之 3，比例相對較低，且二度感染大多發生在第一次染疫的 3 個月以後。

羅一鈞表示，正因為 3 個月內再次感染機會不高，指揮中心才會針對康復 15 天至 3 個月的個案免除快篩等規定；至於康復後多長時間內再度感染，才應該認定為二度感染？羅一鈞說，各國規定不同，目前英美都以 3 個月或 90 天為二度感染認定基準，歐洲則訂為 60 天。

指揮中心初步規劃，未來染疫康復者若在 1 個月至 3 個月內再次驗出陽性，且符合特定症狀、病毒量或定序等結果，將認定為二度感染，可經醫師完成通報，符合資格者也可使用口服抗病毒藥物以降低重症風險，最終細節待專家做最後確認，屆時將一併修訂通報等相關系統。

此外，全球 Omicron 亞型變異株 BA.4 及 BA.5 病例有增加的趨勢，羅一鈞指出，今天邊境又攔截到 1 例 BA.4 及 16 例 BA.5 的境外移入確定病例，均為檢疫 3+4 新制上路前入境的旅客，個案中首見孩童檢出 BA.5，這是 1 名小於 10 歲的美國籍男童，目前無症狀，也沒有接種疫苗紀錄。

指揮中心表示，近期 BA.5 病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與 BA.4 及 BA.5 傳播有關。鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有 BA.4 或 BA.5 境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。

依現有研究顯示，BA.4 及 BA.5 致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

