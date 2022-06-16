南韓2022年經濟展望 CPI上修至4.7% GDP下修至2.6%

南韓政府周四 (16 日) 公布「新政權之經濟政策方向」，內容提到當前物價受原料價格上揚等影響而居高不下，預測 2022 年 CPI 上揚率將達 4.7%，從原先的 2.2% 大幅上修；另外 2022 年的經濟成長率，也從原先預測的年增 3.1% 下修至年增 2.6%。

在南韓前總統文在寅執政時期，當局於 2021 年 12 月時預測的 2022 年 CPI 上揚率為 2.2%，而在新任總統尹錫悅上台之後，則是一口氣大幅上修 2.5 個百分點。這也是南韓政府在相隔約 11 年後，首度於整體經濟展望出現 4% 以上的 CPI 預測數字。

南韓政府每年發布兩次經濟政策方向，公布總體經濟指標展望。

南韓在跨入 2022 年後，物價出現急遽上升。南韓前月 CPI 年增 5.4%，出現近 14 年來新高。在俄羅斯侵略烏克蘭等影響之下，原油、穀物等原物料價格暴漲的餘波仍在持續當中。南韓政府考量到歐盟禁止輸入俄羅斯原油、以及主要產油國的輸出限制等，估計近期原物料價格仍將持續上揚。

而在解除防疫相關行動限制後，消費需求增加，也對物價帶來上揚壓力。南韓政府預估以服務業為主的消費復甦力道增強，個人服務等的價格上升壓力也將擴大。

另一方面，南韓政府將 2022 年的實質 GDP 成長率預測，從原本的 3.1% 調降至 2.6%，下修 0.5 個百分點。預估出口年增 11%，低於 2021 年的 25.7%；以科技產品為主的出口預料將持續暢旺，但受到全球景氣放緩等影響，預測成長幅度下滑。

此外，由於供應鏈混亂等因素，預估 2022 年的設備投資年減 3%，建設投資年減 1.5%。

不過在民間消費方面，預測年成長率將達到 3.7%，估計以面對面的服務業為主、將出現急遽回溫。

全年的經常收支預測將出現 450 億美元盈餘，較 2021 年的 883 億美元盈餘大幅縮水。預估出口轉落、進口轉強，原因在於預測商品收支 (相當於貿易收支) 的盈餘將少於去年。

2022 年的就業人數方面，預測較去年增加 60 萬人左右。