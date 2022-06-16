〈三洋電股東會〉新北泰山廠都更案有所進展 下月公開展覽

三洋電 (1614-TW) 土地資產開發進度方面，副總紀安郎今 (16) 日股東會後表示，新北泰山廠都更案近期有一些進展，預計下個月排定公開展覽後，將資料送至都更委員會，預估需要 2 年時間才有望動工。

紀安郎表示，新北泰山廠會採雙軌模式進行，由於附近約有 200 坪土地，新北市政府擬一同開發成運動中心，因此需要與地主協商，預計本月底會召開第二次協調會，討論配套措施。

另外，廠區都更計畫則與新北市政府達成共識，將會持續進行，預計下個月會排定公開展覽及公辦公聽會，之後會將資料送至都更委員會提出意見審查，由於時程較難掌握，初步至少需要 2 年時間。

三洋電新北泰山廠會分兩大區域，其中前段精華區約有 9700 坪、樓地板面積 3.3 萬坪，規劃興建大型賣場與辦公大樓，未來只租不售；後段 4200 坪則擬蓋住商混和大樓，可能自建或是與其他業者合建。

另外，三洋電會協助新北市政府在附近興建約 3600 坪的運動中心與金融中心，紀安郎指出，未來該地區生活機能可期，涵蓋賣場、休閒活動等。

其他廠區方面，高雄岡山廠目前正與物流公司合作規劃，雙方針對廠房需求達到共識，該廠區面積約 2500 坪，會由三洋電興建廠房，預計花 2 年時間完成，雙方再依照建材攤提成本，物流公司支付租金。