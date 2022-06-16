知名避險基金經理人：美國經濟將「迅速衰退」

知名避險基金經理人、加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 創辦人 Mike Novogratz 表示，對經濟前景並不樂觀，認為美國經濟將大幅降溫，「迅速衰退」可能即將到來。

Novogratz 表示：「經濟將陷入崩潰，我們將進入真正迅速的衰退，你可以從很多方面看到這一點，賣房開始增加，庫存也已經爆量。」

Novogratz 也表示，如今多個產業都在裁員，聯準會 (Fed) 陷入困境，不得不繼續升息，直到通膨受到壓制。

在 Fed 宣布利率決議前，Novogratz 就預言該行會升息 3 碼。同時他也預期，未來幾天股市將出現拋售。另外，隨著瑞士錶等奢侈品和其他資產價格持續飆升，他也說道：「它們正走向泡沫破滅」

據英國媒體先前發布的調查數據，近 70% 學院派經濟學家表示，美國可能會在明年陷入經濟衰退。，近 40% 受訪者預計，衰退出現在明年第一季或第二季，約三分之一的人認為，衰退將會延遲到明年下半年發生。

調查顯示，有鑑於通膨形勢嚴重，許多經濟學家擔心會出現更不利的結果。經濟學家現在預計，到 2023 年底核心通膨率將超過 3%，並預測地緣政治緊張局勢和能源成本，將使通膨居高不下。