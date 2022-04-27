〈財報〉Spotify業績報喜 上季月活躍用戶成長近2成 廣告收入大增

串流音樂龍頭 Spotify 周三（27 日）美股盤前公布 2022 會計年度第一季財報，由於月活躍用戶年增近 2 成、廣告收入也成長逾 3 成，推升營收增逾 2 成超乎市場預期，且經調整後每股獲利表先也優於去年同期，消息激勵盤前股價漲逾 3%。

截稿前，Spotify(SPOT-US) 美股開盤前上漲 3.25%，每股暫報 114 美元。

Spotify 預估第二季付費用戶（Premium Subscribers）將達 1.87 億人，略低於市場預期的 1.894 億人，該公司稱由於中斷俄國業務，可能還會損失 60 萬用戶，第二季月活躍用戶總數將達 4.28 億人，也略低於市場預估的 4.281 億。第二季營收展望方面預估為 28 億歐元，略低於先前預估 28.1 億歐元。

Spotify 第一季營收年增 24% 至 26.6 億歐元（約 28.2 億美元），優於市場平均預期的 26.2 億歐元，淨利報 1.31 億歐元、稀釋後後每股獲利報 0.21 歐元，皆優於去年同期的 2,300 萬歐元與每股虧 0.25 歐元。

第一季月活躍用戶成長 19% 至創紀錄的 4.22 億人，付費用戶（Premium Subscribers）達 1.82 億人，約略與市場預期的 1.827 億人相符，其中包括俄國損失的 150 萬用戶，而免費用戶（Ad-Supported Users）人數為 2.52 億人，優於市場預期的 2.434 億。該公司補充，第一季付費業務的每位平均用戶收入成長 6% 至 4.38 歐元。

Spotify 上季廣告營收年增 31% 至 2.82 億歐元，目前廣告收入占其總營收的 11%，該公司正努力壯大廣告業務，尤其是在 Podcost 方面。為達成此目標，該公司早在去年第四季已收購兩家 Podcast 廣告技術公司 Podsights 和 Chartable。

此外，先前 Spotify 與知名廣播主持人羅根（Joe Rogan）合作 Podcast 節目內容爆發疫苗假消息爭議，當時事件爆發後 Neil Young、Joni Mitchell 等歌手揚言退出平台抵制，不過按照上季財報來看影響似乎不大，而且退出俄國業務的影響也甚微。