解析建商購地布局玄機 想搶進台中這區要快

過往在台中推案不出七期的大陸建設，近來加碼布局台中，砸 10.9 億元入手 14 期千坪土地，選的就是近來 14 期重劃區最夯的「洲際段」，同樣鍾愛 14 期的建商還有包括亞昕國際 (5213-TW)、國泰建設 (2501-TW)、鼎固控投 (2923-TW) 等上市建商，中部豪宅品牌如雙橡園、陸府也不缺席，建商購地布局積極程度更加彰顯 14 期區域價值。

市場分析，14 期重劃區是台中最大重劃區，已有 10 多家建商進場推案，一線品牌建商預售價格已定錨 5 字頭，以大陸建設最近購地訊息，土地每坪約 76 萬元，在營建成本難漲易跌趨勢使然下，未來推案價格預估坐六望七。

值得注意的是，隨著「漢神洲際娛樂城」動工、日本建築大師隈研吾操刀的「台中巨蛋」最快今年動工，已有超過 145 億元投資案挹注「洲際段」，特別是接軌雙重磅建設的崇德十九路，未來將如同紐約第五大道般，成為時尚精品街區，再加上「洲際段」的先天優勢，緊鄰四張犁、崇德生活圈，坐擁四張犁國中小學，交通動線方面，接軌 74 號松竹、崇德雙匝道快速便捷，與其他區段相比，發展時間更勝一籌，也難怪亞昕、惠宇、鼎固、大陸等建商均積極搶進「洲際段」。

「洲際段」近期推案狀況，今年將由亞昕國際 (5213-TW) 打頭陣，首發案「亞昕一沐」正迎崇德十九路與崇德 10 路二段，均為 25 米道路，街廓完整，為讓追求生活品質的年輕族群也有機會入主 14 期，該案產品規劃 21 至 34 坪，準確切入 14 期重劃區產品真空帶。

「亞昕一沐」為小坪數規劃，訴求讓質感購屋族輕鬆入主 14 期，此為樣品屋。(圖: 業者提供)

「亞昕一沐」雖是小坪數規劃，但總戶數不到百戶，杜絕小坪數產品複雜的疑慮，再加上格局規劃、公設均比照豪宅規劃施作，建材配備均採美日知名品牌，工程方面則主打日本精工，由與亞昕集團合作已 20 年的田中純夫操刀，打造日本精工「三代宅」，並提供工程履歷供客戶審視。

「亞昕一沐」為 14 期重劃區洲際段首發建案，此為 3D 外觀示意圖。(圖: 業者提供)

市調指出，14 期重劃區主流產品規劃在 38 坪至 60 坪間，總價帶 2500 萬起跳、上看 4000 萬元，高端、質感住宅區的定位已然確立，加上搶進此區建商無不絞盡腦汁規劃推案，品質可見一般，未來推案將持續火熱，而以「亞昕一沐」為例，總價帶為 1300 萬至 2200 萬間，堪稱 14 期目前線上最好入手的個案，加上是上市公司品牌，值得購屋族關注。

「亞昕一沐」基本資料

基地位置：台中市北屯區崇德 19 路與崇德 10 路二段與豐樂五街口

基地面積：約 733 坪

樓層規劃：14 樓 / B2 樓

總戶數：住家 91 戶 / 店面 5 戶

坪數規劃：21 至 34 坪

房型規劃：2 房至 3 房

洽詢電話：04-2298-0656