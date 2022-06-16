美股重點新聞摘要2022年06月16日

今日操盤前瞻

美國、英國、台灣央行利率決策會議

美國上周初領失業金人數

美股財報：Adobe、Kroger

一文掌握 Fed 決策會議：下月再升 2 或 3 碼、年底利率料破 3%、通膨仍高

美國聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 公布最新利率決議和經濟預測，決議一口氣升息 3 碼，使聯邦基金利率達 1.5%~1.75% 區間，符合投資人與經濟學家在本周稍早的預期，並積極展現打擊通膨的決心。閱讀全文...

蘋果擠下亞馬遜 登上最有價值品牌寶座

根據根據 Kantar 市場研究調查公司周三（15 日）公布的 BrandZ 調查顯示，蘋果重新奪回全球最有價值品牌桂冠，三年來首次將競爭對手亞馬遜擠下冠軍寶座。閱讀全文...

購車減少 + 汽油價高 美國 5 月零售額意外下滑 0.3%

美國 5 月零售額出人意料地下降，原因是汽車購買量因供應短缺而下降，而且創紀錄的汽油高價拉動了其他商品的支出。閱讀全文...

英媒：近七成經濟學家預計美國將在 2023 年陷入經濟衰退

根據英國媒體本周發布的最新調查，近 70% 的學院派經濟學家表示，美國可能會在明年陷入經濟衰退。閱讀全文...

習近平與普丁通電話 稱中俄將在重大議題相互支持

中國官媒《央視新聞》報導，中國國家主席習近平周三 (15 日) 下午與俄羅斯總統普丁通電話，習近平表示，中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持。閱讀全文...

北溪管線保養延誤 俄國輸往歐洲的天然氣流量恐再降

因天然氣管線維護時間延誤，俄羅斯輸往歐洲的天然氣流量面臨進一步下滑風險，帶動歐洲天然氣價格周三 (15 日) 飆漲。閱讀全文...

