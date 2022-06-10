又有爆料稱蘋果正在開發M2版14.1吋iPad Pro 估最快明年初推出

繼日前有人在推特上爆料蘋果正在開發搭載 M2 晶片的 14.1 吋 iPad Pro 消息後，爆料網站 Appleinsider 周四（9 日）援引另一名知情人士消息證實該款 iPad Pro 正在研發，推出可能在 2023 年初。

顯示器供應鏈顧問公司 Display Supply Chain Consultant（DSCC）分析師 Ross Young 周四表示，他的供應鏈消息來源證實，蘋果正在研發 14.1 吋的 iPad Pro，並稱該款 iPad Pro 將同時具有 ProMotion 自動適應更新率技術、Face ID，與 mini LED 背光功能。

至於發布時間，Ross Young 表示還無法確定，但最快可能在 2023 年初。

Ross Young 的消息證實似乎是回應爆料者 Majin Bu 日前在推特上發出的消息，後者爆料指出，蘋果正在開發 14.1 吋、搭載 M2 晶片的 iPad Pro，最低階版將搭載 16GB RAM 及 512GB ROM，並且將與搭載 M2 晶片的 11 吋及窄邊框 12.9 的 iPad Pro 同時推出。

報導表示，Ross Young 在有關蘋果顯示器方面的爆料消息相當準確，而 Majin Bu 則是有點碰運氣，不過 Majin Bu 在蘋果今年開發者大會（WWDC）前準確預測出 Stage Manager 功能。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 1.13%，每股暫報 146.29 美元。