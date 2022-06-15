巨生醫完成疫苗佐劑細胞實驗 將朝細胞治療發展

巨生醫 (6827-TW) 今 (15) 日表示，透過旗下奈米微粒技術平台開發的奈米氧化鐵微粒 (IOP) 佐劑，已完成 IOP 疫苗佐劑細胞實驗，與市面上佐劑相比，可激發更高的 T 細胞免疫力，IOP 可望成為新一代疫苗佐劑，未來擬朝向免疫細胞治療領域發展。

總經理王先知指出，目前正規劃下一階段動物實驗，以 IOP 與特定抗原結合，作為抗腫瘤疫苗，驗證 IOP 在相關領域的可行性，待實驗完成後，將可望透過 IOP 疫苗佐劑，進入細胞治療及免疫治療領域。

在疫苗開發過程中，除了需要選擇正確的抗原外，疫苗中的佐劑也扮演重要角色；佐劑主要用來協助誘發、延長、增強對目標抗原產生特異性免疫反應，使用正確的佐劑可提升疫苗預防效果，而近年來能夠提升 T 細胞免疫力的疫苗佐劑也逐步受到重視。

巨生醫表示，IOP 除了能被巨噬細胞吞噬外，也能讓樹突細胞的免疫細胞大量吞噬，當外來物進入體內後，巨噬細胞和樹突細胞都屬於人體內第一線的抗原呈現細胞，尤其是樹突細胞被活化後，會與 T 淋巴球與 B 淋巴球互相作用，喚醒 T 淋巴球並觸發強烈免疫反應。

巨生醫近年利用奈米微粒與奈米微胞兩大技術平台，發展出三大產品，包括奈米微粒技術的 MPB-1514 缺鐵性貧血鐵劑、MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑肝細胞癌，以及奈米微胞技術的 MPB-1734 新劑型抗癌藥物。

此外，公司近期將研發觸角延伸至新型奈米平台技術應用領域，如疫苗、細胞治療與免疫治療用的佐劑等，提供醫藥界奈米藥物治療。