〈台泥股東會〉張安平：已開始轉型為循環經濟股 未來邁向科技成長股

台泥 (1101-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長張安平宣示，台泥已經開始從高配息的高殖利率股，轉型成為以資源循環利用的循環經濟概念股，未來目標是邁向科技成長股。

張安平表示，目前世界各處烏雲密布，不論是歐洲的烏俄戰爭，新冠病毒快速擴張，或者是全世界各處大宗物資斷鏈，通貨膨脹也是最近二、三十年來最高，造成對未來有不確定性和悲觀的看法；對台泥來說也是近十幾年來最困難的一年，一方面能源價格倍數成長，加上在中國水泥消費快速減少，造成今年的經營壓力十分嚴謹。

他指出，台泥過去是單純生產水泥的公司，但全世界水泥市場到了高原期都會衰退，五年前也預作規劃布局循環經濟。據了解，台泥過去兩年三分之二的獲利都投入在 ESG，包含在兩岸興建廢棄物處理設施、投入各種綠能案場建置、併購義大利儲能公司 NHOA 等，致力完善碳中和的完整藍圖，一方面轉型增加獲利，又能幫社會解決問題。

張安平指出，台泥將逐步轉型成循環經濟概念股、科技成長股，而全世界科技成長股都是營收為優先，如同電子、半導體產業，現金股利並非市值成長的主要因素，以國際指標品牌 APPLE、GOOGLE、Tesla、LG Energy Solution 為例，都是營收一直成長，搶攻市占率，並將賺到的錢投入研發、蓋新廠。

張安平強調，企業經營必須對現在的股東以及未來的股東負責，但不能完全只考慮現在獲利，更重要的對社會對國家甚至對地球有幫助，未來不是只看台泥的水泥，還有資源循環，綠色能源，也不是只看稅後純益跟現金股利，而是成長率夠不夠快。

台泥今日股東會也承認去年財報及盈餘分派，並通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案等，台泥今年配息 1 元、配股 1 元，總計每股發放 2 元股利。